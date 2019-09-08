الحمام يتعاقد مع صانع ألعاب الإسماعيلي

نجح نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي المطروحي في التعاقد مع شهاب محمد صانع ألعاب الإسماعيلي 97 في سادس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.





وقام اللاعب بالتوقيع في حضور رسلان، وأيمن عامر "أمين الصندوق" وأحمد عاشور إداري الفريق.









وكان الحمام قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصة.









ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم رسميا مع الفريق.









يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا،سيد إبراهيم مدرب،عادل عبد العزيز مدرب، علي شمس مدرب أحمال، محمد جمعة مدرب حراس المرمي،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري،هاني زيتونه مسئول معدات، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.









وخلال فترة إعداده خاض الفريق 9 مباريات ودية، حيث خسر من أسوان بهدف نظيف وفاز علي برج العرب بنفس النتيجه، وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 23 وخسر من أبو قير للأسمدة 24 وخسر من سيراميكا 14 وخسر من اف سي مصر 12 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 03 وتعادل في أخر مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 11.









ويلاقي فريق فاركو يوم الإثنين 10 سبتمبر بملعب فاركو قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلية لإقامة معسكر الفريق.









وشملت القائمة الأولى للحمام قيد 10 لاعبين وهم: أحمد الدماطي، وليد إبراهيم، ضياء مسعود، محمد حفظي، مهنا منصور، الدسوقي مسعد، لاعبين وهم أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونية، محمد شعبان







