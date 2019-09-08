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بني سويف يتعاقد مع الإيفواري إبراهيم كونيه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
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بني سويف يتعاقد مع الإيفواري إبراهيم كونيه
إبراهيم كونيه
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محمد الحسيني
 
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أعلن مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة علي سليم عن التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم كونيه للانضمام لصفوف الفريق بدورى القسم الثانى .

ووقع إبراهيم كونيه على عقود الانضمام للفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بناء على طلب حسن موسي المدير الفني للفريق .


وجاء التعاقد مع اللاعب إبراهيم كونيه بعد اقتناع الجهاز الفنى بقدراته من خلال رؤيته فى التدريبات خلال معسكر الإسكندرية، ومشاركته في بعض المباريات الودية.


ويعد كونيه ثاني لاعب إفريقي ينضم لصفوف الفريق خلال تلك الفترة بعد التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري الشاب أتبونج ليتشا، خلال صفقات الفريق للموسم الجديد.


ويبلغ كونيه من العمر ٢١ عامًا وتم ضمه للفريق فى ظل الرغبه لاستكمال صفقات الفريق الجديدة استعدادا للممتاز ب.


وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من ( هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا )


كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان )


إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف )


ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب.

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