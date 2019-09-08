بعد قليل.. وزير الأثار يفتتح مقبرتين للزيارة ومعرضا في متحف الأقصر



أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا



مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18.



مقابر طيبة الجنائزية



وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.



جبانة العساسيف





هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا.



والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.





مدينة طيبه الجنائزية



وهي المنطقة الممتدة بطول البر الغربي لنهر النيل في مواجهة مدينة طيبة القديمة (الاقصر حاليًا) بصعيد مصر والتي تضم مقابر العديد من ملوك الدولة الحديثة وعدد من المعابد الجنائزية والنُصب التذكارية وقصور ملوك تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر القديمة، والمنطقة بأكملها موقعا للتراث العالمى من سنة 1979.



والأقصر تلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقًا باسم طيبة.



هي عاصمة مصر في العصر المصري القديم تقع على ضفاف نهر النيل والذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي، وهي عاصمة محافظة الأقصر جنوب مصر حاليًا، تبعد عن القاهرة حوالي 670 كم، وعن شمال مدينة أسوان بحوالي 220 كم، وجنوب مدينة قنا حوالي 56 كم، وعن جنوب غرب مدينة الغردقة بحوالي 280 كم.



تأسيس طيبة كان في عصر الأسرة الرابعة حوالي عام 2575 ق.م، وحتى عصر الدولة الوسطى لم تكن طيبة أكثر من مجرد مجموعة من الأكواخ البسيطة المتجاورة، ورغم ذلك كانت تستخدم كمقبرة لدفن الأموات.



فكان يدفن فيها حكام الأقاليمِ منذ عصر الدولة القديمة وما بعدها، ثم أصبحت مدينة طيبة في وقت لاحق عاصمة لمصر في عصر الأسرة الحادية عشر على يد منتوحتب الأول، والذي نجح في توحيد البلاد مرة أخرى بعد حالة فوضى عمت البلاد، وظلت طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم قدماء المصريين والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 ق.م.

تستعد محافظة الأقصر، لاستقبال قيادات وزارة الآثار، اليوم الأحد، وذلك لافتتاح مقبرتين جديدتين لاثنين من كبار رجال الدولة قديمًا بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى، وبحضور قيادات وزارة الآثار وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.ومن المقرر عقب افتتاح المقبرتين، أن تشهد المحافظة افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر، وعلى هامش المعرض سيجرى عرض تابوت الملكة تاوسرت لأول مرة بعد نقله من وادى الملوك إلى متخف الأقصر.وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.