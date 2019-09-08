"مباشر قطر": تميم يواصل تضليل الشعب القطري بمشروعات وهمية

تواصل حكومة تميم نهجها فى تضليل الشعب القطرى بمشروعات وهمية، لا تدر أي عائد للاقتصاد القطري الذى يعانى من ضربات متكررة منذ المقاطعة العربية فى 2017، جعلته فى وضع محرج وبصدد الانهيار، حسبما ذكر موقع مباشر قطر.

وأضاف الموقع، أن حكومة أمير الإرهاب بحثت عن مشروع من شأنه إلهاء الشعب القطرى، عن فشلهم في تلبية احتياجاته اليومية، فعبر مشروع فاشل للاستزراع السمكى، واصل تميم ضخ أموال شعبه، ليوهمه بأنه يعمل لصالح تحسين معيشتهم، وأن همه الأول هو القطريين ليس الجماعات الإرهابية التى يؤويها على أراضيه.





انتقادات أبناء الشعب القطري تتواصل يوما بعد يوم للنظام الحاكم في بلادهم، الذي أخرجهم من أحضان أشقائهم العرب، ليرمي بهم في نيران ملالي إيران، الذين يقمعون أبناء شعبهم.

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المعارض القطري الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، إن النظام القطري يتحالف مع نظام الملالي الذي هو حليف مع أعداء جيرانه العرب، وهم جماعة الحوثي "، مشيرا إلى أنه لا مصلحة لقطر مع الفرس.

وأوضح آل ثاني أن هذه هي تحالفات النظام القطري الإرهابي، حليف إيران، وحليف الحوثي، وحليف لكل أعداء لجيرانه".

وأردف آل ثاني: "حاربتوا السعودية والخليج منذ أكثر من٢٠ عاما، وعندما قاطعوكم قلتم يحسدون قطر"، متسائلًا: "ما مصلحة وطننا قطر مع الفرس؟! ماذا استفاد المواطن القطري من تحويل بلاده إلى مستعمرات لدول أجنبية ؟! ".

وشدد التقرير على أن ارتماء النظام القطري في أحضان إيران، ومن قبلها تركيا يؤكد للجميع، وخاصة الشعب القطري أن نظامهم يمارس خطة خبيثة مع قوى الشر بالمنطقة، لتخريب وتدمير البلدان العربية وتحويلها إلى رماد وتشريد أهلها من أجل سرقة ثرواتهم.

وتابع الموقع: قامت الحكومة القطرية بمنح شركة جلوبال بلو تكنولوجيز التى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية، مقرا لها بولاية تكساس، مشروعا "بملايين الدولارات"، لبناء مركز التكاثر لأفواج الزريعة (BMC)، ومرافق لإنتاج المفرخات والروبيان، واهمين شعبهم بأن الشركة ستقوم ببناء وحدات للتربية، باستخدام أنظمة الاستزراع المائى المعاد تدويرها بطاقة مبدئية تبلغ 3000 طن مترى من إنتاج الروبيان المستزرع سنويًا.

وأوضح أن مشروع الاستزراع السمكي التي تروج له العصابة القطرية، ما هو إلا أوهام في أوهام غرضها إلهاء الشعب القطرى عن الحياة الصعبة التى يعيشها بفضل سياسات تميم وحاشيته التى جعلتهم معزولين عن محيطهم العربى ومنبوذين من العالم أجمع.