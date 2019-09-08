أغنية ماجد المهندس الجديدة "غور" تحقق نجاحا فور إطلاقها (فيديو)

نجحت أغنية "غور" للمطرب ماجد المهندس فور إطلاقها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية بعد 3 أيام من عرضها مشاهدات مرتفعة، حيث حققت أكثر من 774,191 مشاهدة.





وحظت الأغنية بإعجاب جمهور المهندس، حيث حرص الكثيرون على ترك التعليقات الإيجابية.





الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.









أغنية "سجيت مع نفسي"





طرح النجم السعودي ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "سجيت مع نفسي" عبر المتاجر الرقمية الكبرى





الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس.





التعاون بين المهندي والمشيري



