جورج قرداحي يستهل حلقات الموسم الثاني من "الأبواب المغلقة" بجريمة مقتل "طبيب حلوان"



وانطلقت حلقات الموسم الثاني، من برنامج "الأبواب المغلقة"، الذي يقدمه الإعلامي الكبير جورج قرداحي، وحقق طفرة جديدة فى عالم برامج "الجريمة"، من خلال برنامجه "الأبواب المغلقة" الأول من نوعه فى الوطن العربى، فهو أقرب من تليفزيون الواقع لأنه يستمد حكاياته من قلب الحقيقة وفى نفس الوقت يحمل فى قلبه رسالة إلى كل فرد فى المجتمع.



يختص برنامج "الأبواب المغلقة" بالكشف عن كواليس ارتكاب الجرائم والأسباب التى دفعت منفذيها للدخول فى هذا النفق المظلم، واختار قرداحى العودة لمتابعيه عبر شاشات ON E بعد تعاقده مع شبكة إعلام المصريين.



استهل الإعلامي جورج قرداحي، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجه "الأبواب المغلقة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، بتناول مقتل "طبيب حلوان"، وهي قضية حقيقية وقعت في منتصف العام الماضي، لافتا إلى أنها لا تدخل الذعر في قلوبنا فحسب، بل لإعادة حساباتنا في العديد من الأمور التي نقوم بها.وعرض البرنامج قصة مقتل الطبيب بطريقة درامية وتمثيلية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثته مكبل اليدين في مقابر بمحافظة حلوان، واكتشفت المباحث أن سائقين قاما بقتل الطبيب المعروف بفعل الخير، وأحسن إلى أحدهما.من جانبه، علق الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، إن هناك ميولا انحرافية لدى الجناة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشخصيات يكون سلبيا وغير مبال، وليس لديه أي أحاسيس أو مشاعر، ويستجيبون بسرعة إلى الانحراف.وشدد على أنه رغم أن الطبيب أحسن إلى أحد المتهمين، إلا أن هذا الشخص ميوله للانحراف ظهرت في طريقة تعامله مع زوجته وميله للاستدانة، وكان لديه استعداد مرتفع للسرقة، وهو شخصية سيكوباتية وليس لديه أي اهتمام بتوابع تصرفاته، ولو خرج من هذه العقوبة سيكرر الجريمة مرة أخرى، ولن يتغير إلا بالعلاج النفسي.من جانبه، قال اللواء أشرف يعقوب، الخبير الأمني، إن هذه الجريمة ليست كثيرة في المجتمع المصري، وغريبة عليه، ولكن الطبيب رغم أنه كان طيبا ويحب الخير، إلا أنه لم يكن حذرا بالدرجة الكافية، وكان مسالما جدًا، مشددًا على أن الحذر مطلوب.الجدير بالذكر أن مباحث القاهرة كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة مقتل طبيب في منطقة مقابر عرب راشد بمحافظة حلوان، بعد تلقي بلاغا من عامل في "سوبر ماركت" يفيد بالعثور على الجثة ولا يعلم لمن هي ولا ملابسات قتلها.