اليوم.. "الجزار" يتفقد محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط استعدادا لافتتاحه من الرئيس السيسي

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يزور اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة أسيوط؛ لتفقد بعض المشروعات التنموية وعلى رأسها مشروع طريق الهضبة الغربية، استعداداً لافتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة، كما تتضمن زيارة "الجزار" تفقد محطة مياه الشرب التشيكي، مركز التدريب على أعمال المياه والصرف، محطة معالجة صرف صحي قرية شطب بمركز أسيوط، محطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح، ثم تفقد مدينة أسيوط الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالرحاب، وعمارات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر بمدينة ناصر.



ويعد محور طريق الهضبة الغربية شريان رئيسي لمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية، والذى يختصر المسافة من مدينة أسيوط القديمة إلى المدينة الجديدة إلى 15 دقيقة، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بطول 22 كم، وهو طريق مزدوج بكل اتجاه 2 حارة مرورية بعرض 7.5 أمتار، ويربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة، على الهضبة الغربية بارتفاع 180 مترا، ويحقق المشروع الجذب السكاني للمدن الجديدة والخروج من الوادي الضيق.



وقال المهندس محمد فوزي النشار، وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، أن المحور يشمل كوبري علوي بطول 1.8 كم ليتفادى كل التقاطعات العرضية مثل طريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية ونسبة تنفيذ الكوبري 99%، كما يشمل تنفيذ كوبري علوي علي مصرف الزنار ونفق للمزارعين حتي تقاطعه مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط.



وأضاف أنه جارٍ العمل في إعادة تأهيل 400 منزل بمحافظة أسيوط كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية من تدعيم وسقف ومد وصلات لمياه الشرب وإنشاء أو تدعيم دورات المياه وغرفة تفتيش نهائية خارج المنزل بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليون جنيه وذلك بناءاً على بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى للقيام بأعمال رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية في القرى.



وكان اللواء أركان حرب محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قد تفقد أعمال تنفيذ محور طريق هضبة أسيوط الغربية وسكن كريم، في 28 فبراير الماضي، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وتنفيذاً لرؤية مصر2030.



حيث تفقد "نصار" الأعمال الجارية بمحور وطريق الهضبة الغربية من أعمال رصف للطريق والتشطيبات والإنتهاء من الكباري العلوية وتدبيش الطريق من الجانبين حتى مدينة ناصر "الهضبة الغربية" ، كما تفقد أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرية دير ريفا ضمن 400 منزل كمرحلة أولى بمحافظة أسيوط تنفيذاً لمبادرة "سكن كريم".

