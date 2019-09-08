رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة)

يعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، على أن يجرى فتح باب تقليل الاغتراب مباشرة.





كان مكتب التنسيق أتاح لـ84872 طالبًا، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبًا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.





وأغلقت وزارة التعليم العالى تنسيق المرحلة الثالثة مساء الأربعاء الماضى، بعد أن سجل قرابة 190 ألف طالب وطالبة.



