رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:21 ص
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يعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، على أن يجرى فتح باب تقليل الاغتراب مباشرة.
كان مكتب التنسيق أتاح لـ84872 طالبًا، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبًا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.
وأغلقت وزارة التعليم العالى تنسيق المرحلة الثالثة مساء الأربعاء الماضى، بعد أن سجل قرابة 190 ألف طالب وطالبة.
تصدرت نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ محرك بحث "جوجل" اليوم السبت، حيث ينتظر الطلاب الناجين من الثانوية العامة والشهدات الفنية نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩، وذلك بعد اغلاق باب التسجيلات بموقع التنسيق التابع لبوابه الحكومه المصريه الالكترونيه للتنسيق الأربعاء الماضي 4 سبتمبر، ونستعرض معكم رابط نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ للاستفسارعنها فور ظهورها عبر بوابه الحكومه المصريه الالكترونيه للتنسيق tansik.
نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2019 وفتح باب تقليل الاغتراب في هذا الموعد tansik
قال السيد عطا إن نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ tansik ستظهر على بوابه الحكومه المصريه الالكترونيه للتنسيق هذا الأسبوع، بعدما انتهت عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ tansik أمام هؤلاء الطلاب، لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ tansik.
وعن تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ لطلاب الشهادات الفنية، مد مكتب التنسيق الفترة لتسجيل الرغبات لحين الانتهاء من الناجحين من الدور الثاني، كما تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب وطالبة من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2019/2020.
المؤشرات الأولية في نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩
أظهرت المؤشرات الأولية في نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ tansik، يوجد فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.
أما الفرص الضئيلة، تتوفر لطلاب الشعبة الأدبية في كلية الخدمة اجتماعية أسوان انتظام وانتساب وتربية نوعية موسيقية وفنية بجامعات السويس والمنوفية، بالإضافة إلى فرص معدودة في المعهد العالي للنظم بمدينة طنطا، فضلا عن توافر فرص بنسبة كبيرة لطلاب الشعبة الأدبية في معاهد الفنية التجارية بمصروفات، وسنوفيكم بالتفاصيل فور الإعلان عن نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ الأيام المقبلة.
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عدد الطلاب المسجلين في تنسيق المرحله الثالثه ٢٠١٩ tansik
أعلن، المشرف العام على مكتب التنسيق، عن عدد المتقدمين بـ تنسيق المرحله الثالثه للقبول بالجامعات، حيث أوضح أن عدد الطلاب المسجلين في تنسيق المرحله الثالثه للقبول بالكليات بلغ 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020، مشيرًا إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت، 24 أغسطس الماضي، واستمر حتى أمس الأربعاء، دون أية شكاوي من الطلاب.
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