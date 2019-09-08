حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في محافظة الإسماعيلية

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد،2019ـ 9ـ 8، بمحافظة الإسماعيلية، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 26 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 31

السلوم 21 31

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 23 34

الاسماعيلية 21 34

السويس 24 35

العريش 22 31

رفح 22 30

رأس سدر 24 36

نخل 17 33

نويبع 28 35

طابا 25 33

كاترين 18 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 35

المنيا 24 35

أسيوط 26 36

سوهاج 25 37

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 24 39

شلاتين 29 38

ابو رماد 29 37

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 43

المدينة 28 44

الرياض 28 43

المنامة 33 40

أبوظبى 32 43

الدوحة 31 40

الكويت 30 46

دمشق 16 33

بيروت 27 31

عمان 17 30

القدس 21 28

غزة 24 30

بغداد 25 40

مسقط 28 36

صنعاء 18 30

الخرطوم 28 40

طرابلس 23 28

تونس 19 30

الجزائر 20 26

الرباط 19 26

نواكشوط 26 31



معلومات عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



نبذة عن الهيئة

تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدنى وتنقسم إلى محطات الارصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الادارى للهيئة بحدائق القبة ومهمتها:



1ـ رصد جميع عناصر الغلاف الجوى من حرارة ورطوبة ورياح وضغط جوى ورؤية وظواهر جوية وغيرها.

2ـ قياس نسبة الاوزون ومتابعته.

3 ـ قياس درجة حرارة التربة على اعماق مختلفة.

4 ـ تحليل جميع العناصر السابقة والتنبؤ باحوال الجو خلال فترة زمنية قادمة وهذه الفترة تكون قصيرة وطويلة حسب نوع التنبؤ.

5 ـ اصدار الانذارات والتحذيرات في حالة التدهور وكذلك في حالة الظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف الجوية والسيول.

6 ـ توفير البيانات المناخية عن الاعوام السابقة.



يشار إلى أن فى سنة 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.

