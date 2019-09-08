"حماية الشواطئ": إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك يكفي مصر



وأضاف عبدالكريم، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذا يؤدي إلى زيادة دخول مياة البحر إلى البحيرات، وبالتالي دخول أنواع جديدة من الأسماك فيها.



وتابع رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تحتاج إلى مجهود أكثر من جهة، ولذلك يتم التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن.



أما بالنسبة للتعديات على البجيرات، فقد أشار إلى أنه يتم العمل على تطهيرها بمجموعة من المعدات الخاصة، وهذا يؤدي إلى تجديد مياه البحيرات التي تعتمد على مياه البحر، والمصارف، مشددا إلى أعمال التطهير مستمرة لإعادة البحيرة لما كانت عليه سابقا.



وأشار إلى أنه بالنسبة لبحيرة المنزل، فإنها بحيرة كبيرة جدا، ووكانت 750 ألف فدان ولكن موجود منها 140 ألف فدان فقط، لافتا إلى أنها تطل عليها بحيرة بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، والقيادة السياسية مهتمة جدا بإعادة البحيرة مرة أخرى لما كانت عليه، وتعتبر مصدر رزق بالإضافة إلى أنها يمكن أن تنتج أسماك تغطي الإنتاج المحلي والتصدير أيضا لإضافة عائد اقتصادي للدولة بالإضافة للإنتاج المحلي.



في سياق متصل، قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك قانون رادع لأي تصرف غير مسئول في البحيرات الموجودة بمصر، وكان هناك تعدي بشكل كبير على بحيرة المنزلة، وتجمعات لأشخاص خارجين عن القانون، لافتا إلى أن مصر وصلت لمرحلة متقدمة في الاستزراع السمكي، و80% من إنتاج الأسماك في مصر حاليا أصبح من الاستزراع السمكي.



وشدد رئيس هيئة الثروة السمكية، على أن التعدي على البحيرات يتم من خلال التعدي على حرم البحيرة سواء بالبناء، أو الاستزراع بطرق مخالفة، وحاليا يعملون حاليا على قدم وساق في بحيرة مريوط، وتم عمل رصد بالتصوير الجوي لها، مشددًا على ضرورة أن تدخل البحيرات في مجال الاستزراع السمكي.

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن هناك تعاون مشترك بين وزارة الري والموارد المائية، مع وزارة الزراعة لحماية المسطحات المائية، وأيضا البحيرات ونهر النيل، لافتا إلى أنهم يقومون بصيانة الـ"بواغيز" وهي عبارة عن نقاط الربط بين البحيرات والبحر، وخلال الفترة الماضية تم طرح مشروعات لصيانتها بقيمة 275 مليون جنيه.