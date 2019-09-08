تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في أسواق الإسماعيلية

فوائد تناول الباذنجان





وقد لا يكون مرغوبًا من قبل الكثيرين. تحتوي قشور الباذنجان على مُركّب الأنثوسيانين الذي يعمل كمُضاد للأكسدة ويحارب السّرطان عن طريق محاربة تكوّن أوعية دمويّة جديدة تُغذّي الورم السّرطانيّ.



ويحتوي الباذنجان على الألياف الغذائيّة التي تُساهم في الوقاية من مرض السّكري من النّوع الثّاني، وتعزز صحّة وسلامة الجهاز الهضمي، كما تلعب دورًا هامًّا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدمويّة، وخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدّم.



نصائح لتناول الباذنجان بطريقة صحيّة

للحصول على فوائد الباذنجان وتناوله بطريقة صحيّة أكثر يُنصح بتناوله مشويًّا أو مسلوقًا، وتجنّب تناوله مقليًّا حتى لا يُصبح محمّلًا بالسّعرات الحراريّة التي قد تُساهم في زيادة الوزن والإصابة بالسُّمنة، كما يُنصح بعدم إزالة قشوره التي تمنح العديد من الفوائد الصحيّة، ويُمكن تحضير العديد من الأطباق من الباذنجان المشوي، مثل المتبّل والبابا غنّوج، كما يُمكن إضافته إلى العديد من الأطباق المُحتوية على اللحوم والخضروات الأخرى.



كما هو الحال في جميع أطباق الطّعام، يُمكن تعديل الوصفات المعروفة والشّائعة بحيث يُصبح الطّبق صحّيًا أكثر، وفي وصفات وأطباق الطّعام التي تحتوي على الباذنجان المقلي، يُمكن استبدال القلي بالشوي مع القليل من زيت الزّيتون على سبيل المثال. أمّا في الوصفات التّي تحتوي على اللبن مع الباذنجان فيُمكن استخدام اللبن قليل الدّسم.



وكذلك وصفات الباذنجان المُحتوية على الأجبان، حيث يُمكن استخدام الأجبان قليلة الدّسم وخفض كميّتها إلى النّصف على سبيل المثال. من النّصائح التي عادة ما يقدمها الطّهاة لتحضير الباذنجان رشّه بالقليل من الملح قبل طهيه لخفض مرارته وتقليل كمّية الزّيت الذي يمتصّه.



رصدت بوابة الفجر، اليوم الأحد، 2019- 9 ـ 8، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 7 الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 8 جنيه، والعنب من 6 الي 8 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات، والتين 10 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 10 إلى 15 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 25 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 15 جنيها.وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.فوائد الباذنجان يمنح تناول الباذنجان العديد من الفوائد الصحيّة للإنسان، والتي تشمل كلًا ممّا يأتي: الباذنجان منخفض بالسّعرات الحراريّة والدّهون، وهو لذلك مناسب في حميات خسارة الوزن. يمنحُ الباذنجان العديد من الفيتامينات والمعادن الهامّة للصحّة.ويحتوي الباذنجان على العديد من المُركبّات الفينوليّة التي تعمل كمضادات للأكسدة، ووُجد أنّ مضاد الأكسدة الرئيسيّ الموجود فيه هو حمض الكلوروجينيك، الذي يُعتبر من أقوى المُركبّات النّباتيّة في محاربة الجذور الحُرّة وخفض الجهد التّأكسديّ، كما أنّه يعمل أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول السيّئ في الدّم، ويُساهم في وقاية خلايا الجسم من التّغيرات السرطانيّة، كما أنّه مضاد فيروسي ومضاد ميكروبي، ولكن وعلى الرّغم من فوائد المركبات الفينوليّة للصحّة إلا أنّ زيادة تركيزها في الباذنجان تمنحه طعمًا مُرًّا.