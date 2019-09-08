مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-9-2019.. مواجهات نارية أبرزها الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8-9-2019، في إطار مباريات الإياب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، ومواجهات الجولة السادسة لتصفيات أوروبا، ومباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة العالمية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:









مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “إياب الدور الأول”

ليسوتو x أثيوبيا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





تنزانيا x بوروندي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





غينيا الاستوائية x جنوب السودان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





سيراليون x ليبيريا، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020 "الجولة السادسة"

أرمينيا x البوسنة والهرسك، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





سويسرا x جبل طارق، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





جورجيا x الدنمارك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





رومانيا x مالطة، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





السويد x النرويج، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





فنلندا x إيطاليا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





إسبانيا x جزر فاروه، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





اليونان x ليشتنشتاين، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

بيراميدز x الزمالك، تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport HD.



