بعد انخفاضه 13 جنيها في يومين.. رئيس شعبة الذهب يوضح سبب هبوط سعر المعدن الأصفر







وأوضح عباسي، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن أسعار الذهب في الثلاثة أشهر الأخيرة تزايدت بشكل كبير، حيث كانت الأوقية بـ1250 دولار، وأصبحت بـ1550 دولار، ويوم الجمعة الماضي انخفض حوالي 50 دولار للأوقية دفعة واحدة، مشددًا على أن هذا نزول سريع غير متوقع.



وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه من بين الأسباب أن البنك الفيدرالي الأمريكي كشف عن تحسن كبير في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلك كميات كبيرة من الذهب يكون لديها علم بالأحداث مسبقا، ويعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد أحداث سياسية جيدة، وبالتالي تم طرح كميات كبيرة من الذهب في البورصة، ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.



وكشف أن هناك احتمالية لوجود تلاعب في البورصات، حيث يعملون على خفض الأسعار ثم يقومون بعمليات الشراء، ولكن طالما الأحداث السياسية والاقتصادية مستمرة كما هي عليها فإنه من المتوقع أن يعود السعر للارتفاع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.



وأضاف، أن الأحوال السياسية والاقتصادية متدهورة في العالم، ويعتقد أنه سيرتفع لأنه لا يوجد مؤشر لإصلاح هذه الأحداث، لافتا إلى أن هناك توقع عالمي بارتفاع "كبير" في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



وشدد على أن هذه فرصة لمن سوف يستردون قيمة شهادات قناة السويس، أن يقومون بشراء الذهب لأنه سوف يرتفع سعره، مشيرا إلى أن صناعة المجوهرات ليست التي تحدد سعر الذهب، ولكن هناك صناعات أخرى مثل صناعة الإلكترونيات، وعلى سبيل المثال تستهلك اليابان 700 طن سنويا من الذهب في هذه الصناعات، وهناك صناعات أخرى تحتاج للذهب كمادة خام، بالإضافة إلى أن بعض الدول ترغب في عدم الاعتماد على الدولار في قيمة عملتها، ولذلك تشتري كميات كبيرة من الذهب.

كشف المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عن سبب تراجع أسعار الذهب بقيمة 13 جنيها خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن الأمر قد يعود إلى التلاعب في البورصة، وأن المعدن الأصفر سوف يعاود الارتفاع مرة أخرى.