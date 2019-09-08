الجمهور يسخر من طريقة فيفي عبده في الرقص بالساحل الشمالي (فيديو)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
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نشرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، مقطع فيديو لها موقع الصور "إنستجرام" وظهرت خلاله وهي ترتدي فستان مكشوف الكتنفين.
وظهرت خلال الفيديو وعي ترقص على أحدى الأغاني ترقص على إحدى الأغاني باللهجة الشامية في الساحل الشمالي.
وسخر البعض من جمهور فيفي عبده من الفستان الذي ترتديه فيفي عبده لافتين إلى أنه لا يتناسب مع سنها، فيما سرخ البعض الآخر من طريقة رقصها.
مسيرة فيفي عبده الفنية
ذكر أن فيفي عبده تجاوزت الـ66 عام، وكانت ابنة ضابط، وعند دخولها إلى عالم الفن، رفض والدها مما دفعها للهروب مع خالها، وتزوجت من رجل أعمال شهير وانجبت منه ابنتها الكبرى التي تدعى "عزة"، والذي شاركت في العديد من الأعمال الفنية مؤخرًا.
وانفصلت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده عن زوجها رجل الأعمال بعد إنجاب ابنتها الكبرى، وتزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي محمد الديراوي وهو رجل أعمال فلسطيني وأنجبا ابنتهما "هنادي".
وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية، واقتبست عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، إمراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم امرأة واحدة لاتكفي مع الفنانة يسرا، وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.
كرمها نادي الطيران في 16 مارس 2014 بعد أن أختيرت أمًا مثالية لعام 2014 خلال الأحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.
فيفي عبده تشارك في "الرئاسة
وظهرت "عبده" عالميا لآول مرة، حيث ظهرت على الشاشة الكبيرة في عام ١٩٧٦ من خلال الفيلم العالمي "الرسالة"، وكانت وقتها لا تتعدى الرابعة عشر من عمرها، وأدت من خلاله دور صغير "لفتاة تُضرب بالسهم فى رأسها"، وصُور الفيلم في ليبيا بحضور والديها.
وكان الفيلم للمخرج السوري الأمريكي العالمي مصطفى العقاد، وعُرض الفيلم بنسختي أحدهما عربية ضمت الفنانين عبدالله غيث، حمدي غيث، منى واصف، وسناء جميل، بينما النسخة الإنجليزية الفنان العالمي أنتوني كوين، ورُشح الفيلم للأوسكار جائزة أفضل موسيقى تصويرية.
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية،
ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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