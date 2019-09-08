برشلونة يتلقى صدمة جديدة بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لصدمة جديدة، بسبب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكر الصحفي الشهير باكو بويو، أن باريس سان جيرمان لا يفكر في التخلي عن نجمه البرازيلي نيمار، حيث يأمل الفريق في استمرار اللاعب ضمن صفوفه حتى نهاية عقده، الذي ينتهي عام 2022.





وأضاف: "نيمار قد يضطر للبقاء في النادي الباريسي حتى نهاية عقده مع الفريق، حتى في حالة رفضه التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية".





محاولة لاعبي برشلونة لحسم صفقة نيمار

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن تقدم عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعرض لإدارة الفريق الكتالوني من أجل المساهمهة المالية في حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية، التي أغلقت يوم 2 سبتمبر الماضي.





وأكدت الصحيفة، على أن صفقة كانت تستطيع إدارة البارسا حسمها بهذه الطريقة، بالإضافة أيضًا إلى استعداد نيمار لدفع 20 مليون يورو إلى النادي الباريسي لاتمام رحيله إلى البلوجرانا، ولكن إدارة برشلونة رفضت ذلك واصفةً طلبات نادي العاصمة الفرنسية بالجنونية".





ومن الجدير بالذكر أن باريس رفضعرض البلوجرانا الأخير المقدر بمبلغ 170 مليون يورو، والحصول على الفرنسي عثمان ديمبيلي، ليفاجئ ناصر الخليفي رئيس النادي الجميع برفض رحيل نيمار بأقل من 300 مليون يورو.