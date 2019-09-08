الثروة السمكية: مصر رقم 6 عالميا في الاستزراع السمكي والأولى أفريقيا



وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة البحيرات لما كانت عليه في السابق مفيد لهم جدا في مسألة الاستزراع السمكي، والثروة السمكية، مشددت على أن مصر وصلت لمرحلة متقدمة في الاستزراع السمكي، و80% من إنتاج الأسماك في مصر حاليا أصبح من الاستزراع السمكي.



وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الاستزراع السمكي عالميا، وأيضا الدولة الأولى على مستوى أفريقيا في هذا المجال، وقطعت شوطًا كبيرًا به، وعملت خلال الفترة الماضية على البحيرات المنخفضة في الإنتاج، ووصلت لدرجة عالية جدًا.



وأشار إلى أن التعدي على البحيرات يتم من خلال التعدي على حرم البحيرة سواء بالبناء، أو الاستزراع بطرق مخالفة، ومن أجل هذه التعديات تم التعاون مع جهات أخرى في الدولة.



وكشف أنهم يعملون حاليا على قدم وساق في بحيرة مريوط، وتم عمل رصد بالتصوير الجوي لها، مشددًا على ضرورة أن تدخل البحيرات في مجال الاستزراع السمكي.







ولفت إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى مليون و800 ألف طن سنويا، ويستهدفون أن يصل إلى 2 مليون طن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأرقام وفقا لإحصائيات عام 2017، وخلال الأيام المقبلة ستصدر البيانات الجديدة، ويأملون أن يصل الإنتاج حاليا إلى 1 مليون و900 طن، وخلال ثلاثة أو أربعة سنوات نصل إلى الرقم المستهدف 2 مليون طن.



وأشار إلى أن المواطن المصري يستهلك 18 كيلوجرام من الأسماك سنويا، ولكن المواطن وفقا للأرقام العالمية يستهلك نحو 22 كيلوجراما سنويا، وبالتالي فإن مصر لها قدرة على إنتاج الأسماك عالميا.



وعن ارتفاع أسعار الأسماك، قال إنه ليس كل الأسماك سعرها مرتفع، وهم يستهدفون الأسماك التي لها شعبية مثل البلطي والبوري، وسعر البلطي من المزرعة حوالي 18 جنيها، والبوري 22 جنيها، ولكن المشكلة في التسويق.



قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك تعاون بينهم وبين إدارة حماية الشواطئ، وشرطة المسطحات المائية لتأمين المسطحات المائية، وأصبح هناك قانون رادع لأي تصرف غير مسؤول في البحيرات الشمالية الموجودة بمصر، وكان هناك تعدي بشكل كبير على بحيرة المنزلة، وتجمعات لأشخاص خارجين عن القانون، والدولة بدأت في النظر لذلك وإعادة البحيرة لما كانت عليه.