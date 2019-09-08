تعرف على حقيقة عودة بويول لبرشلونة

أكد رئيس نادى برشلونة الإسبانى جوزيب بارتوميو، اليوم على صحة الأنباء التى ترددت خلال الفترة الأخيرة فى سعي البارسا لإقناع مدافع وقائد الفريق السابق كارلوس بويول للعودة للنادى مجدداً للعمل داخل النادى.





كما نفي رئيس برشلونة فى تصريحات لقناة "برشلونة" الأنباء التى أفادت أن لاعبي برشلونة قد رفضوا التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان الفرنسي والذى كان حديث الإنتقالات الصيفية والذى كان يرغب فى العودة مجدداً لصفوف البلوجرانا.





أكد بارتوميو أن لاعبو برشلونة داخل غرف الملابس لم يرفضوا التعاقد مع نيمار وأن من يقرر التعاقدات هو المدير الرياضي والمدرب والنادى.





وعن صفقة أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد والتى كلفت خزينة البارسا 120 مليون يورو، قال :" لقد قمنا بخصم الفواتير بعد دفع الشرط الجزائي لأتليتكو ثم قمنا بالحصول على قرض بقيمة 30_35 مليون يورو لستة أشهر نقوم به بشكل متكرر، مؤكداً أن النادى كان متوازناً من الناحيه الإقتصاديه".



