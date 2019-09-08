فايلر معجب بنجم الأهلي الجديد

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينييه فايلر على الاستعانة بخدمات النجم الجديد للفريق ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في التدريبات خلال الفترة الماضية.





وذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر يفكر في الدفع باللاعب الجديد محمد مجدي "قفشة" والمنتقل للأهلي من بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي في التشكيلة الأساسية للأحمر في المباريات القادمة، على حساب صالح جمعة والذي لم يقنع الجهاز الفني للفريق حتي الآن.





ويري جهاز النادي الأهلي الجديد بقيادة "فايلر" أن محمد مجدي قفشة أكثر جاهزية على المستوي البدني والفني للتواجد أساسيًا مع النادي الأهلي في المرحلة القادمة، حيث يؤدي بشكل جيد في التدريبات، كما أن تحركاته داخل الملعب مميزة وتمريراته جيدة مما يجعله إضافة قوية لتشكيل الأهلي.





وشهدت الفترة الماضية تراجع مستوي صالح جمعة بشكل كبير، كما أنه تورط في بعض الأزمات مع إدارة النادي بسبب سهره وعدم تركيزه في التدريبات بشكل كبير، لذا يفضل "فايلر" محمد قفشه عنه.