سانشيز مواجهة برشلونة لها طابع خاص

أكد التشيلي إليكسيس سانشيز لاعب انتر ميلان الجديد أن فريقه يستطيع الفوز على برشلونة ببطولة دورى أبطال أوروبا هذا العام عندما يلتقي الفريقين فى دور المجموعات.





وتحدث سانشيز لقناة انار ميلان، قائلاً :" ستكون مباراة انتر وبرشلونة خاصة بالنسبة لى لأننى فزت بالكثير هناك وبالطبع ستكون مباراة صعبة ولكننا قادرون على الفوز بسبب تواجد لدينا لاعبين قاذرين على ذلك".





وأضاف سانشيز :" علينا أن نقاتل جميعاً هذا الموسم للفوز ببطولات فأنا جئت إلى هنا للفوز ببطولة وعلينا أن أن نكون جميعاً معاً فالسر فى تحقيق الأهداف هو وحدتنا فى غرف خلع الملابس والتى ستكون السر فى تحقيق أهدافنا ".





وكان سانشيز قد إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف انتر ميلان بعد طلب من المدير الفنى للنيراتزورى أنطونيو كونتى بعد موسم كامل لم يلعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.