ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سانشيز مواجهة برشلونة لها طابع خاص

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:10 ص
Advertisements
سانشيز مواجهة برشلونة لها طابع خاص
سانشيز
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
أكد التشيلي إليكسيس سانشيز لاعب انتر ميلان الجديد أن فريقه يستطيع الفوز على برشلونة ببطولة دورى أبطال أوروبا هذا العام عندما يلتقي الفريقين فى دور المجموعات.


وتحدث سانشيز لقناة انار ميلان، قائلاً :" ستكون مباراة انتر وبرشلونة خاصة بالنسبة لى لأننى فزت بالكثير هناك وبالطبع ستكون مباراة صعبة ولكننا قادرون على الفوز بسبب تواجد لدينا لاعبين قاذرين على ذلك".


وأضاف سانشيز :" علينا أن نقاتل جميعاً هذا الموسم للفوز ببطولات فأنا جئت إلى هنا للفوز ببطولة وعلينا أن أن نكون جميعاً معاً فالسر فى تحقيق الأهداف هو وحدتنا فى غرف خلع الملابس والتى ستكون السر فى تحقيق أهدافنا ".


وكان سانشيز قد إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف انتر ميلان بعد طلب من المدير الفنى للنيراتزورى أنطونيو كونتى بعد موسم كامل لم يلعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.


ويذكر أن انتر ميلان يقع ضمن المجموعة السادسه بجانب كل من برشلونة الإسبانى وبروسيا دورتموند الألمانى وسلافيا براج التشيكى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
-
x
18:00
-
جبل طارق
فنلندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
النرويج
أسبانيا
-
x
20:45
-
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
بيراميدز