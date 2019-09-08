موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز| ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر LIVE PLUS

يستعد عشاق الكرة العربية والمصرية، موعدا جديدا، عندما يستضيف الزمالك نظيره بيراميدز سبورت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.





ويخوض الزمالك، المباراة النهائية وفي جعبته 26 لقبا سابقا، ويطمح في إضافة لقب جديد، بينما يدخل بيراميدز اللقاء كأول نهائي يخوضه في تاريخه طامحا في حصد أول ألقابه.





وكان الزمالك،أطاح بالاتحاد السكندري بعد الفوز عليه بهدف دون رد بمباراة نصف النهائي، على الجانب الآخر نجح بيراميدز في إزاحة بتروجت من نفس الدور بالفوز عليه بهدفين دون رد.





ويسعى الزمالك، لمصالحة جماهيره بالتتويج باللقب تعويضا عن فقدانه لقب الدوري العام لصالح غريمه التقليدي الأهلي، في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.





موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر



وأعلنت قنوات "تايم سبورت" نقل المباراة النهائية على قنواتها، بالإضافة إلى قنوات "أون سبورت" بجانب قناة "نايل سبورت الأرضية"، وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، مساء يوم الأحد 8/9/2019.





وسيتعين على الزمالك، تأكيد جداراته في مسابقات كأس مصر كثاني أكبر الفرق فوزا باللقب، بعد النادي الأهلي، بينما يسعى بيراميدز سبورت لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه سواء بمسماه القديم "الأسيوطي" أو مسماه الحديث.





تعرف على تفاصيل مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن دخول عدد من الجماهير لحضور المباراة والتي قدرت بعدد 20 ألف متفرج، بعد الحصول على جميع الموافقات الأمنية.