عمرو دياب يشعل حفله الغنائي على أنغام "يوم تلات"

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم السبت الماضي الذي صادف 31 اغسطس.

وكان عمرو دياب، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة، لكن هذه المرة تصدر مؤشرات البحث بملابسه التي ارتداها في حفله الأخير الذي أقيم في قرية "غزالة"، بمدينة الساحل الشمالي.





حيث تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكافة مواقعها من "تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام"، صور ملابس الهضبة في حفله الأخير، والتي لاقت عدد كبير من الإعجاب وانشغل عدد كبير منهم في البحث عن ماركة هذه الملابس وسعرها حتى يتمكنوا من شراء ملابس مثلها.





وبعد البحث عن ماركة هذه الملابس اتضح أن هذه الملابس الذي كان يرتديه في الحفل تحمل ماركة يونانية شهيرة "XCONCEPT"، التيشيرت إيطالي سعره 64 يورو أي ما يعادل 1162 جنيهًا مصريًا، أما البنطلون تصميم إيطالي صُنع في تايلاند، ويبلغ سعره 144 يورو أي ما يعادل 2616 جنيهًا مصريًا.





وركزت تعليقات الفتيات على خصوصية ملابس عمرو التي سيقلدها أغلب الشباب ولكنها لا تناسب أحدًا غيره .





وتذكر البعض الأخر قصة "بلوفر" تملي معاك والذي تحول إلى أيقونة موضة في مطلع الألفية وارتداه أغلب الشباب المصري في محاولة لتقليد الهضبة .





وقدم عمرو دياب- خلال حفله الأخير- أحدث أغنياته "يوم تلات" أكثر من مرة بناء على طلب الجمهور الذي تفاعل معه وغناها، وقدم فاصلا من أجمل أغنياته مثل: "يتعلموا، وقمرين، والليلة".





وتصدر الهضبة موقع "اي تيونز" لمبيعات الأغاني والألبومات في مصر والوطن العربي، واحتل "الهضبة" ترند الموقع سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني المنفردة، وتصدرت أغاني عمرو دياب، المراكز الخمس الأولى في الأغاني المنفردة الأكثر طلبا على الموقع.





وكان الميجا ستار عمرو دياب، قد أحيا السبت، حفله الغنائى الخاص بالساحل الشمالي الذي أقيم داخل قرية "غزالة" بحضور جماهيري ضخم.





قدم الهضبة عددًا كبير من أغانيه الشهيرة التي اشعلت آجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي منها "الليلة" ،"بحبه" ،"قمرين"، "ده لو اتساب"، "راجع"، "أجمل عيون"، "وياه"، "معاك قلبي"،"يتعلموا"،"العالم الله"،"نغمة الحرمان"،"أول يوم في البعد"، "راجعين"، "ايام وبنعيشها".





كما قدم "الليلادي"، "كان طيب،" مابلاش نتكلم في الماضي"، "ميال"، "شوقنا"،" خلينا لوحدينا" و"يتعلموا" .. بالاضافة الى أغنيتة الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والاثارة خاصة لدي الفتيات.





أغنية "يوم تلات" نجحت فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".





وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.





يأتي ذلك في الوقت الذي أحيا فيه النجم الكبير عمرو دياب، حفلا كبيرا منذ أيام، في الميوزك أرينا بمدينه العلمين الجديدة، وأشعل "الهضبة" حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام.



