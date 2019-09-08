ليفربول يستقر على بديل صلاح

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أكدت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد، أن نادي ليفربول في طريقه لإبرام صفقة جديدة لتدعيم خط الهجوم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة يناير 2020.



وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ليفربول في طريقه لتعزيز خط الهجوم خلال فترة انتقالات شهر يناير حيثُ يتطلع إلى التعاقد مع لاعب فياريال صامويل تشوكويزي.



ويلعب النيجيري تشوكويزي "22 عاماً" في مركز الجناح الأيمن ويرتبط بعقد مع ناديه فياريال حتى عام 2023، وكان أحد اللاعبين الذين مثلوا منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.



وخاض تشوكويزي مع نادي فياريال خلال الموسم الماضي 42 مباراة في مختلف البطولات حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.



وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادي ليفربول سيضم جناح فياريال تحسباً لرحيل أحد نجومه في خط الهجوم وهما؛ ساديو ماني أو محمد صلاح خلال صيف 2020.



ويراقب ريال مدريد وضع محمد صلاح مع فريقه فصحيفة "ديفينسا سنترال" تؤكد بأن الفرعون المصري قريب من مغارة آنفيلد بسبب احتكاكه وصدامه مع يورجن كلوب وأيضاً المنافسة المشتعلة بينه وبين زميله ساديو ماني.



وشهدت مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة غضب كبير من ساديو ماني بسبب عدم تمرير صلاح له الكرة في إحدى الهجمات الخطيرة والتي أضاعها نجم منتخب مصر.



والجدير بالذكر أن محمد صلاح قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما وحقق أرقاماً قياسياً في موسمه الأول وحاز على جائزة هداف الدوري الانجليزي متفوقاً على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر.