سوسن بدر تخضع لجراحة دقيقة
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعلنت الفنانة سوسن بدر، خضوعها لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وعن اعتذارها بسبب ذلك
عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
يذكر أن الفنانة سوسن بدر كانت اختيرت، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن تعلن اعتذارها اليوم.
وقالت سوسن عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" إنه نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء، التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفي".
جلسة تصوير "نفرتيتي"
ومؤخرًا نشرت الفنانة سوسن بدر صورًا، ومقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، التي ظهرت فيها بجانب الملكة "نفرتيتي".
وعلقت على الصور: "سعيدة جدًا بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم".
وعلقت على الصور: "سعيدة جدًا بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر كانت اختيرت، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن تعلن اعتذارها اليوم.
الأفلام الروائية المشاركة
يشارك 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص. ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا. وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.
وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن الخطوط العريضة التي تشكل دورة هذا العام، وعن معظم الأفلام التي تشكل البرنامج، والفعاليات والأنشطة التي يعقدها المهرجان، ومحترفي صناعة السينما، والنجوم المشاركين، إضافة إلى قائمة الشخصيات السينمائية البارزة التي يحتفي بها المهرجان هذا العام.
كما يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على فعاليات منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، التابعين لذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان؛ منصة الجونة السينمائية، معلنًا عددًا من موائد الحوار المستديرة، والمحاضرات، والورش التي تقام هذا العام، لغرض استكمال أهداف المنصة؛ دعم وتمكين المواهب السينمائية من مصر والعالم العربي.
وجه المهرجان في دورة منطلق الجونة السينمائي الثالثة، الدعوة لعدد من خبراء صناعة السينما الإقليميين والدوليين للمشاركة في الفعاليات المختلفة. واستقبل المنطلق في دورته الثالثة، 133 طلب تقديم (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة) بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية. كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.
Advertisements