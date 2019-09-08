سهر الصايغ: سعيدة بمشاركتي في "المتفائل".. ومتمسكة بالطب بجانب التمثيل (فيديو)
افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي الجديد "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من الفنانين والمسرحين منهم الدكتور سامح مهران، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الشاعر محمد بهجت، الدكتور محمد زعيمة، الفنان محمد رضوان، وغيرهم وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد قبل افتتاح العرض بيومين.
أحداث العرض
تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
الأبطال المشاركون في العرض
عرض "المتفائل" بطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
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