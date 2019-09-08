الإصابات تضرب برشلونة قبل عودة الدوري 

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يبدو بأن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، سيكون في مأزق كبير، وهو يختار تشكيلة فريقه في مباراة فالنسيا المقبلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما ضربت الإصابات صفوف الفريق بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ووصل عدد المصابين إلى نحو 7 أو 8 لاعبين حتى الآن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم خلال فترة التوقف الدولي.



وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق عن وجود عدة إصابات داخل الفريق، على رأسها، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، بالإضافة إلى الحارس نيتو، والفرنسي عثمان ديمبيلي، وكذلك فيربو، ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل تخص موعد عودة هؤلاء اللاعبين إلى صفوف الفريق من جديد.



واليوم تلقى برشلونة ضربة موجعة جديدة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة اللاعب، صامويل أومتيتي في تدريبات الديوك، قبل لقاء ألبانيا، وهو ما جعل اللاعب ينحسب من تشكيلة الفريق قبل اللقاء بفترة وجيزة، ولم يكشف الاتحاد الفرنسي عن أي تفاصيل تخص إصابة صامويل أومتيتي، ولكن على الأرحج سيقوم اللاعب ببعض الفحوصات الطبية غدًا لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.



ولم تتوقف مشاكل برشلونة والإصابات عند هذا الحد، حيث أعلن النادي الكتالوني كذلك عن إصابة الظهير الأيمن، البرتغالي، سيميدو، ولم يتم بعد الكشف عن موعد عودته من الإصابة، ليصبح برشلونة الآن يعاني من إصابة أكثر من نصف الفريق، ومع الوضع السيء للنادي في جدول الترتيب، يصبح المدرب إرنستو فالفيري في أزمة حقيقية.



والجدير بالذكر، أن برشلونة قد جمع 4 نقاط فقط خلال أول 3 جولات في بطولة الدوري الإسباني، ليصبح في المركز الثامن بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد برصيد 9 نقاط.