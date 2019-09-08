تعرف علي قرارات مجلس ادارة الاهلي بعد اجتماع اليوم

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،العديد من القرارات اليوم في الاجتماع الذي عقده مجلس الادارة لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.





وجاءت قرارات المجلس على النحو التالي:

• اعتماد التصديق على محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019.





• اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.





• الموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وتصم الدكتور محمود باجنيد أمينا عاما وعضوية كل من؛ محمد الجارحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مدين وهشام جمال.





• الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية وهم: إبراهيم الكفراوي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز.





• وجه مجلس الإدارة بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على، ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





• الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس وعضوية كل من؛ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.





• قرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل وفي مقدمتها إنشاء مجمع الاسكواش الذي يضم 8 ملاعب، بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعيا جديدا ومسجدا يتسع لــ1300 فرد؛ بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع، بما يليق بعضو النادي الأهلي على ان تبلغ قيمة اشتراك الفرد في الفرع 175 ألف جنيه، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراك للعضوية العاملة العامة وعضوية الفروع المختلفة.





• وافق المجلس على سفر طارق قنديل إلى غينيا الاستوائية لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من 10 إلى 16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





• وافق المجلس على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلي 27 سبتمبر الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.





• اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم؛ سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر.





• اعتماد عدد من توصيات إدارة الشئون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرًا فرع النادي بمدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية؛ للنظر في إسقاط عضويتهم؛ نظرا لما بدر منهم، مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.





• كما ناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الذي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود لاعبين وأجهزة فنية، وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية، ووافق عليها، كما قرر المجلس تنظيم احتفاليه كبري لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والذين حققوا إنجازات قارية أو دولية خلال الموسم الماضي.