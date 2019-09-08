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تعرف النتيجة الرسمية للانتخابات التكميلية بنادي الزمالك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
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تعرف النتيجة الرسمية للانتخابات التكميلية بنادي الزمالك
انتخابات الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أسدل الستار على الجمعية العمومية المقامة داخل نادي الزمالك وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي برئاسة المستشار حسني الضبع والتي أقيمت فعالياتها خلال الثلاثة أيام الماضية للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للنادي عن عدد المشاركين بالجمعية .

وبعد عملية حصر الأعداد والفرز تم الإعلان عن إجمالي من لهم حق التصويت وهم 119986 صوت وجاء حضور الأعضاء 30832 صوت والأصوات الصحيحة منها 30074 صوت .

وبالنسبة للأصوات على الانتخابات التكميلية والتي فاز بها بالتزكية كل من أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وأحمد مرتضى وحماده أنور وأحمد عادل عبدالفتاح على مقاعد العضوية بموافقة 20560 عضو فيما رفض 9514 صوت فقط .

وبالنسبة لاعتماد الميزانية جاء بمشاركة 29939 صوت صحيح من بينهم 21944 صوت موافق على الميزانية فيما رفضها 7594 صوت فقط .
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