بسمة وبسنت شوقي تتألقان على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو (صور)





حضرت الفنانة بسنت شوقي، عرض فيلمها الخاص "بعلم الوصول"، في وذلك ضمن فعاليات‎ ‎مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام ‏‏2019، الذى تستمر فعالياته منذ 5 وحتى 15 سبتمبر الجاري.‏





تألقت بسنت بفستان من اللون الأسود، وظهرت بصحبة الفنانة بسمة التي تشاركها في بطولة الفيلم، وأيضًا المخرج هشام ‏صقر، حيث ‏التقطوا الصور عقب عرض الفيلم بالمهرجان.‏





بسمة تتألق بجمبسوت





وجهت بسمة الشكر لمصممة الأزياء سارة أنسي والاستايلست خالد عزام، حيث تألقت بجمبسوت ذو أكمام طويلة واسعة، من اللون الأزرق.





أحداث "بعلم الوصول"





"بعلم الوصول" هو رابع تجربة سينمائية لـ"بسنت"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بإحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد ‏‏"بسنت" ‏شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة "، وهى فتاة عفوية تعمل فى محل لبيع الهواتف المحمولة، ووالدها كبير فى السن، تقف ‏بجوار ‏صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف، ونظرا للظروف المادية الصعبة التي تعانذ منها تتزوج فى السر، وتتصاعد الأحداث ‏وتنكشف ‏علاقة الزواج‎ .‎





يشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر، وهو من إنتاج شركتا "فيلم كلينك" ‏لمحمد ‏حفظي و‎"White Feather" ‎لهشام صقر‎.





هند صبري

وعلى جانب آخر شاركت الفنانة التونسية هند صبري، في مهرجان فينيسيا السينمائي كعضو لجنة تحكيم، كما ساندت فيلم "تورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة، الذى يعرض لأول مرة فى الدورة الـ44 للمهرجان العالمى الذى يقام فعالياته فى مدينة تورنتو بكندا.





هند صبري على سجتادة مهرجان تورنتو كما أطلت هند صبري، على السجادة الحمراء لمهرجان تورنتو الذى يقام فعالياته من الفترة 5 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، وتحدث لوسائل الإعلام العالمية عن اهتمامها الدائم بدعم المرأة فى جميع المجالات إذا كانت السينمائية أو الإخراجية.









هند صبري في حوار مع "فاريتي" وأجرت صحيفة "فاريتى" الأجنبية حوارا مع النجمة التونسية ركزت فيه على تجربته السينمائية الأخيرة فى فيلم "الفيل الأزرق 2" مع المخرج مروان حامد، والذى مازال يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى



