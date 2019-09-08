مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على تشكيل مواجهة نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ومن المتوقع أن يبدا ميتشو، المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من :





حراسة المرمى: محمد عواد





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، الونش، حمدي النقاز





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أوباما





فى الهجوم: أشرف بنشرقي، خالد بوطيب.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر





تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، على ملعب الجيش في برج العرب.

ويطمح نادي الزمالك خلال هذه المباراة في إضافة اللقب ال27 له في مسابقة كأس مصر، في حين يريد بيراميدز خطف أول ألقابه في الكرة المصرية بشكل عام، وفي بطولة كأس مصر بشكل خاص، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي يصعد فيها بيراميدز إلى مباراة نهائية في بطولة كأس مصر.



