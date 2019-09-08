ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
Advertisements
مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر
الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أستقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على تشكيل مواجهة  نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يبدا ميتشو، المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، الونش، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أوباما

فى الهجوم: أشرف بنشرقي، خالد بوطيب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، على ملعب الجيش في برج العرب.

ويطمح نادي الزمالك خلال هذه المباراة في إضافة اللقب ال27 له في مسابقة كأس مصر، في حين يريد بيراميدز خطف أول ألقابه في الكرة المصرية بشكل عام، وفي بطولة كأس مصر بشكل خاص، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي يصعد فيها بيراميدز إلى مباراة نهائية في بطولة كأس مصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
-
x
18:00
-
جبل طارق
فنلندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
النرويج
أسبانيا
-
x
20:45
-
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
بيراميدز