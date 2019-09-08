"سابوك" لأصالة تقترب من حصد مليونها الأول (فيديو)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
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الفجر الفني
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نجحت أغنية "سابوك" للمطربة أصالة نصري، حتى الآن من حصد 993,645 مشاهدة وذلك بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية:
ﺳﺎﺑوك ..
وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك ..
دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ ..
دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك ..دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ ..
ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ ..
دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل ..
ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش ..
وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش .
وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ وﻗﻠﺔ ﻋﻘل ….
ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح
ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك ﺳﺎﺑوك ..
وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك ..
دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ ..
دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك ..
ﻓداك ..
ﺑﺳﯾطﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ وﺑﺗﺣﺻل ﻛﺗﯾر وﯾﺎك ..
ده ﻣش اول ﻗرﯾب ﯾﺑﻌد .
وﻻ اول ﺣﺑﯾب ﯾﻧﺳﺎك ..
دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ ..
ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ ..
دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل ..
ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش ..
وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش ..
وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ ….
ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح
ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك
ألبوم أصالة
كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.
ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.
أغنية جدًا جدًا
كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدة، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.
وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".
وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".
الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم.
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