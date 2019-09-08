جولة تفتيشية مفاجئة.. نقل طبيبين لتغيبهما عن نوباتجية السهر بمستشفى ناصر في بني سويف (صور)

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قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء السبت، نقل طبيبان، لتغيبهما عن نوباتجية السهر، بمستشفي ناصر العام.



جاء ذلك عقب ترأسه فريقًا من قيادات المديرية، ضم كل من: الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي مدير التفتيش المالي والاداري ومسؤول السلامة والصحة المهنية بالمديرية، قام بجولة مرورية مفاجئة على مستشفي ناصر العام.



وتفقد الفريق كافة أقسام المسشفي، وراجع الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح مصعدين بالمستشفي، وتأكد من توافر المستلزمات وإلتزام الطاقم الطبي وهيئة التمريض والفنيين، بالتواجد بالنوبتجية.



واطمئن وكيل الوزارة، والفريق المرافق له، على إنتظام سير العمل بالمستشفى، دون عوائق، موجهًا بضرورة الإهتمام بتقديم أفضل خدمة صحية، ومشددًا على طاقم العمل بالمستشفى بضرورةوحسن التعامل مع المرضي والمترددين على المستشفى.



وكان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، شّدد على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى.



وأكد المحافظ على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجاري وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



جاء ذلك خلال إستعرض المحافظ تقرير عرضه عليه وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة.



وقامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الماضي" بقرى:الدير بالفشن، الملاحية مركز ببا، والصعايدة بسمسطا،والتي أسفرت عن الكشف على 4152 حالة، وعمل 149 تحليل دم،و71 طفيليات،وعمل أشعة لـ 49 حالة، واستصدار 21 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 60 حالات للمستشفيات،و 87 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 405 مواطنًا.



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على بعض المستشفيات المركزية "إهناسيا، سمسطا، الواسطى، الفشن" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 67 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 5 منشآت طبية خاصة،فضلًا عن المرورعلى 139 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق عدد 73 منشأة طبية،وترخيص مركز طبي تخصصي.



وفي مجال التمريض "العلاجي" تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات المركزية والنوعية "الفشن، الواسطى، ببا،ناصر،سمسطا،الحميات"، وتم التدريب على كيفية التسجيل بملفات المرضى والعلاج الطبيعي على الصدر لتمريض قسم الأطفال بمستشفى ببا المركزي للأطفال الذي يعانون من مشاكل تنفسية وكيفية عمل الجلسات،بالإضافة إلى تدريب 14 من مسؤولى التدريب بالمستشفيات على الخطة الإدارية والفنية والسجلات وتذاكر المستشفيات.



وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 24 وحدة صحية بمراكز "بني سويف،ببا، الفشن، ناصر، سمسطا،الواسطى،اهناسيا" وتم التدريب على رأس العمل خلال المرور الصباحي على الأخطاء الموجودة في السجلات الطبية،بالإضافة إلى تدريب 120 ممرضة على مدار 3 أيام على الكشف المبكر للسمعيات للأطفال أقل من 5 سنوات.



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرورعلى 158 منشأة متنوعة،وتم سحب 302 عينة، وإعدام 291 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 132 محضرا،فيما تم استخراج 467 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 8 من المنشآت الطبية.