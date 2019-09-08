شاهد.. أول ظهور علني لزوجة كاظم الساهر الأولى وأم أبنائه (صور)

انتشرت خلال الساعات القليلة صورًا من حفل زفاف نجل الفنانة العراقي كاظم الساهر "عمر"، ظهرت خلالها سيدة بحجاب فاتح اللون.

وزعم البعض أنها والدة العريس، وزوجة الفنان القيصر العراقي، الأولى "أم وسام".

كاظم الساهر يغني في حفل زفاف نجله

أدى القيصر كاظم الساهر مجموعة من الأغاني في حفل زفاف ضخم لنجله الأصغر عمر، مساء الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط،





واقتصر حفل الزفاف الحضور على عائلتي العروسين.





ومن أبرز الأغاني "هل عندك شك"، "قولي أحبك" وتشارك الغناء مع نجله وعروسه المغربية نورة الدخش.





ولم يحضر الحفل أي من نجوم الفن والغناء، سوى الفنانة المغربية أسماء المنور، التي قدمت ديو غنائيًا مع الساهر في أغنية ”محكمة“، والفنان الشعبي يونس الرباطي الذي نشر مجموعة من الصور على حسابه.





وأظهر الفيديو وجود عدد من عناصر الأمن، وهي تمنع المصورين من التقاط الصور أثناء وجودهم على مدخل الفندق الذي أقيم بداخله حفل الزفاف.





وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الصور التذكارية التي التقطها كاظم الساهر مع المشاركين في حفل زفاف نجله.





حفل كاظم الساهر بالسعودية

ومؤخرًا أحيا المطرب كاظم الساهر، حفلًا فنيًا ضخما في مدينة أبها السعودية ضمن فعاليات موسم السودة.









وشهد الحفل تفاعلًا من قبل الجمهور الذي حرص على الحضور وملأ جنبات مسرح الفنان السعودي الراحل طلال مداح.





وقدم الساهر، أغاني: "أحبيني، أكرهها، يا ليل لا تنتهي" وغيرها من أغنيات القيصر الشهيرة وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور.





وعلى جانب آخر كان الفنان العراقي كاظم الساهر، قد استعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر ”عمر"، من عروسه وتدعى نورا الدخش مغربية الأصل.





وقرر الساهر، إقامة حفل الزفاف يوم 30 أغسطس الماضي في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة المغربية الرباط حيث تعيش أسرة العروس هناك.





واقيم حفل الزفاف سيقام وفقا للعادات والتقاليد المغربية حيث سترتدي الفتيات الملابس المغربية التقليدية فيما سيرتدي الشباب الملابس العراقية التقليدية .





ومن المرتقب أن يشهد الحفل حضور عددا كبيرا من الفنانين العرب والمغاربة.