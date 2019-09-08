شاهد.. تفاصيل استخراج أدوات مطبخ و7 فرشاة أسنان وخاتم ذهب من بطن مريض بالدقهلية

كشف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة المنصورة، تفاصيل عملية جراحية "غريبة" -حسب وصفه- حيث تم استخراج ملاعق وخاتم وسلاسل وفرشاة أسنان من بطن مواطن بالدقهلية، لافتا إلى أنها تعتبر من الحالات النادرة في الطب.وأضاف فؤاد، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن الحالة هو شاب يبلغ من العمر 21 سنة، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من ضمور في المخ، ويعيش وسط عائلة عادية، وهو أكبر أخوته الأربعة.وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة المنصورة، أن والدة الشاب بدأت منذ عدة شهور ملاحظة إصابته بهزال، وفقدان في الوزن وإصابته بإعياء كبير، فلم تهتم بالحالة في البداية ولكن فيما بعد لجأت للطبيب، لافتا إلى أنه كان هناك تناقص مستمر في أدوات المطبخ.وأشار إلى أن حالة الشاب تطورت وأصبح يعاني من آلام في البطن، وقيء مستمر فذهبت به للطبيب، وبعد فحصه وجدوا "كتلة" في البطن، ولكن لم يعرفوا ما هي، فقاموا بفحصه بشكل موضوعي أكثر، وأجروا له بعض الفحوصات والأشعة، فوجدوا أجسام معدنية متعددة في منطقة المعدة.وأوضح، أنهم أجروا عملية "منظار"، واكتشفوا أن الكتلة الموجودة في معدته ما هي إلا أدوات المطبخ التي كانت تفقدها والدته، ووجدوا خاتم ذهب، وسلسلة و"سوستة"، لافتا إلى أن هذا الشاب لا يعتبر مسؤولا عما حدث له.وكشف أن معدة الإنسان تستطيع بالفعل أن تتسع لمثل هذه الأشياء، لأنها قابلة لأن يزيد حجمها أو يقل بناء على ما تحتويه، ولذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة تكون معدتهم أكبر من الآخرين، ويمكن أن تتضخم المعدة لتصل إلى منطقة الحوض.وأكد أن المريض حاليا بحالة جيدة، بعد أن استخرجوا أدوات مطبخ و7 "فرش أسنان"، وخاتم ذهب وسلسلة، لافتا إلى أن والدة الشاب يجب عليها الانتباه عليه أكثر من ذلك لأنه من الممكن أن يعود لذلك مرة أخرى لتناول مثل هذه الأشياء لأنه لا يدرك ماذا يفعل نتيجة إصابته بضمور في المخ ومعاناته من ضمور في المخ.