سوسن بدر تعلن اعتذارها عن عضوية لجنة تحكيم الجونة السينمائي

أعلنت الفنانة سوسن بدر، اعتذارها عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.





إعلان الاعتذار عبر " إنستجرام"

وقالت سوسن عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" إنه نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء، التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفي".





جلسة تصوير "نفرتيتي"

ومؤخرًا نشرت الفنانة سوسن بدر صورًا، ومقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، التي ظهرت فيها بجانب الملكة "نفرتيتي".



وعلقت على الصور: "سعيدة جدًا بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم" .







يذكر أن الفنانة سوسن بدر كانت اختيرت، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن تعلن اعتذارها اليوم.