"سلاحنا لبكرة".. محاضرات عن السوشيال ميديا والتربية الوطنية لتوعية شباب بني سويف (صور)

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية التي تستهدف الشباب والطلائع، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المحتوى الذي يتم طرحه متكاملا ويتناول كافة الجوانب الحياتية وأن يكون معدا من قبل المختصين بالجهات المعنية مثل وزارة الثقافة والأزهر والأوقاف ووالتعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من البرامج والأنشطة التوعوية وبما يتفق مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.



وشّدد محافظ بني سويف على أهمية أن تصل الحملات والقوافل التوعوية التنموية إلى الشباب والطلائع في كل الأماكن سواء المدرسة أو مركز الشباب بالقرية والمدينة والجامعات، ومعسكرات الكشافة، مطالبا بإعداد جدول زمني بهذه الملتقيات والندوات التوعوية التثقيفية، ومشددًا على دعمه لها بكافة أوجه الدعم الممكنة.



جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للموقف التنفيذي لفعاليات تنفيذ المشروع القومي "سلاحنا لبكرة"، حيث أكد أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات المشروع مستمرة في يومها الرابع، وأنه تم مؤخراتنفيذ فعالية بمركز مدينة ناصر للمرحلة السنية من 9 إلى 15 سنة، وتضمنت ورشتين وهما: الورشة الأولى: السوشيال ميديا "تعريفها، ميزاتها، عيوبها، مكوناتها، أنواعها، كيفية استخدامها" فيما تناولت الورشة الثانية: التربية الوطنية "تعريفها، الفرق بين الوطن والدولة والموطن، سمات الشخصية الوطنية، مكونات المواطنة".



وطالب محافظ بني سويف بإستمرار هذه الفعاليات بجانب باقي الأنشطة والجهود التي تهدف إلى رفع الوعي وتنمية المواهب والقدرات التي يتمتلكها الشباب والطلائع، مع أهمية امتدادها لأكبر قطاع ممكن، وأن تصل للقرى والعزب، موجهًا رؤساء المدن بالتنسيق مع الشباب والرياضة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في مثل هذه الأنشطة والفعاليات الهامة.



وكان محافظ بني سويف، قد تابع الموقف التنفيذي لخطة القوافل الرياضية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة "المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة"، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، ضمن تنفيذ المشروع القومي للقوافل الرياضية بالقرى، حيث قد طالب المحافظ بإعداد خطة تنفيذية مفصلة لتفعيل دور مراكز الشباب بالقرى في دعم الشباب القروي في مختلف المجالات،ودعم المكتبات الفرعية بالكتب والأجهزة لتفعيل دورها الثقافي والمعرفي، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وغيرها لتحصل القرى على اهتمام مماثل كما هو الحال في المدن.



وأوضح أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم بمركز شباب قفطان الشرقية التابع لإدارة سمسطا تنفيذ قافلة رياضية للمشروع القومى بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية "مارثون مشي، ألعاب رياضية ترويجية، مباريات كرة قدم، ألعاب قوى" وذلك بحضور كل من وكيل الرياضة ومدير إدارة الرياضة بالمديرية والأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة وإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة سمسطا.



وطالب المحافظ، من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بتفعيل دور مراكز الشباب بالقرى في دعم الشباب القروي في مختلف المجالات، ودعم المكتبات الفرعية بالكتب والأجهزة لتفعيل دورها الثقافي والمعرفي، وتنفيذ مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وغيرها لتحصل القرى على اهتمام ممثل كما هو الحال في المدن.



جاء ذلك خلال اطلاع وكيل الشباب والرياضة، محافظ بني سويف على تفاصيل وأجندة عمل القطاع في الفترة القادمة، والتي تتضمن الاسستعداد لإقامة النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب 2019 2020م، والبدء في التصفيات على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة.



وناقش المحافظ، خطة قطاع الشباب والرياضة، والتي تتضمن الإستعداد لإقامة البطولات والسابقات الرياضية، وجدول الأنشطة الصيفية المتنوعة سواء الرياضة أو الثقافية أو الفنية، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواهب من أبناء المحافظة ورفع الوعي والإنتماء للوطن لدى الشباب والطلائع، في اطار خطة ورؤية الدولة 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة.



كما ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة خطة الإعداد للدورات التأهيلية لشباب الفرق الكشفية، مؤكدًا على أهمية الأنشطة الكشفية في بناء الشخصية لدى أبنائنا الشباب، منوها على تقديم كافة أوجه الدعم لتكون المحافظة رائدة في النشاط الكشفي في مختلف أنواعها.

