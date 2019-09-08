بسبب الخلاف على الأرض الزراعية.. مقتل فلاح في مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

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لقي فلاح مصرعه، مساء السبت، إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، وفرضت قوات الشرطة بمديرية الأمن كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين، وضبط طرفي المشاجرة.



كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر باستقبال المستشفى المركزي لجثة فلاح يدعى "محمود.ك.ع" 33 عاما، مصابا بطلق ناري بالرقبة، مقيم ببندر ناصر، في مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز، والذي وجّه بسرعة ضبط طرفيها واتخاذ الاجراءات القانونية.



وانتقل المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة، إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية، حيث تبين أن مشاجرة بين عائلتي وحش والقصاص بمدينة ناصر، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، أسفرت عن مصرع فلاح يدعى "محمود. ك. ع"، 33 عاما، من أبناء عائلة القصاص، وتم نقله لمشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين؛ منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط طرفي المشاجرة.



وفي سياق منفصل، عثر أهالي بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، على جثة "صحفي" داخل إحدى الشقق السكنية، اليوم السبت، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من قسم شرق النيل، بمدينة بني سويف الجديدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة لشاب في نهاية العقد الرابع من العمر، داخل إحدى الشقق السكنية، بجوار أحد المطاعم الشهيرة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "احمد ي.أ" 39 سنة، صحفي بمكتب البحرين الدولي، مقيم بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي سياق آخر، لقي عامل بشركة مياه بني سويف، الجمعة، مصرعه، متأثرا بإصابته باختناق داخل غرفة تفتيش لمحابس المياه، بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقل للمستشفى العام بناصر.



واستقبل مستشفى ناصر العام، جثة عامل بقطاع مياه ناصر، يدعى "محمد. ف. م" وتم إيداعه مشرحة المستشفى، ولا توجد عليه أي آثار ظاهرية.



وتبين من التحريات الأولية بإشراف المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أنه أثناء مراجعة العامل محابس خط المياه داخل الغرفة بأحد شوارع مدينة ناصر، أصيب بحالة من الاختناق في ظل إصابته بمرض السكر، وتوفي في الحال، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيات في الواقعة.



كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم، على حريق شب في محل للهواتف المحمولة بدائرة مركز شرطة إهناسيا غرب بني سويف، دون حدوث وفيات أو إصابات.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب حريق بمحل للهواتف المحمولة بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأس سياراتين إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث اصابات او حالات وفاة.



وتبين من المعاينة الأولية والفحص نشوب حريق بمحل هواتف محمول بشارع عبد اللطيف قاسم بندر إهناسيا ملك "ياسر. ع. ع" 40 سنة، مقيم بندر إهناسيا، وامتداد الحريق إلى لافته محل هواتف محمول مجاورة له ملك شقيقه "عمر" 35 سنة، مقيم بذات العنوان.



ونتج عن الحريق احتراق عدد 4 هاتف محمول ماركات مختلفة، وبعض إكسسوارات المحمول من المحل الأول، وبسؤال مالك المحل الأول، قرر أنه اثناء تواجده بالمحل فوجئ باشتعال النيران به، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة المحضر رقـم 2489 إداري مركز شرطة إهناسيا.

