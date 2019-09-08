موعد مباراة إسبانيا ضد جزر الفارو بتصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نظيره جزر الفارو، مساء اليوم الأحد الموافق 8/9/2019، ضمن مباريات الجولة السادسة لحساب المجموعة السادسة بالتضفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو".





وسيدخل المنتخب الإسباني، المواجهة وعينه صوب إحراز النقاط الثلاث، حيث تعد مواجهة جزر الفارو، هي الأسهل بمجموعته التي تضم كلا من السويد ومالطه ورومانيا والنرويج.





وكان منتخب اللاروخا، حقق الفوز بالجولة الماضية أمام رومانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليؤكد تربعه على صدارة مجموعته بدون أي هزيمة أوتعادل.





على الجانب الأخر يعد منتخب جزر الفارو، هو أضعف المتواجدين بالمجموعة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز أو تعادل، ليتذيل المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، شاهد بث مباشر مباراة إسبانيا وجزر الفارو كورة أونلاين KOORA ONLINE.





ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة السادسة، برصيد 15 نقطة وبفارق خمسة نقاط كاملة عن منتخب السويد أقرب منافسيه، و 7 نقاط عن منتخب النرويج صاحب الثماني نقاط والذي يحتل المركز الثالث في المجموعة، فيما يأتي جزر الفارو في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط، إليكم متابعينا بث مباشر لمباراة منتخبي إسبانيا ضد جزر الفارو كورة ستار koora star.





ويستضيف إلمولينون بمدينة خيخون الإسبانية، المواجهة والمقرر لها في الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIn Sports HD1، يمكنك مشاهدة المباراة بث حي ومباشر عبر رابط يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS.





ويفقد المنتخب الإسباني في تلك المباراة خدمات مدافعه يورينتي، عقب تلقيه البطاقة الحمراء بالمواجهة السابقة أمام رومانيا.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:-كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: جوردي ألبا - سيرخيو راموس - ماريو هيرموسو - خيسوس نافاس.

خط الوسط: ساول نيجويز - سيرجيو بوسكيتس - فابيان رويز بينا.

خط الهجوم: داني سيبايوس - باكو ألكاسير - رودريجو مورينو.





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