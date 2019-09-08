رئيس شركة تصنيع سيارات كهربائية: "مش هنشوف التوك توك مرة تانية خلال 5 سنوات" (فيديو)

علق الدكتور محمد نجاح، رئيس احدي شركات تصنيع السيارات الكهربائية، على قرار استبدال التوك توك بـ "ميني فان": قائلًا: "أشجع وأؤيد هذا القرار بقوة"وقدم نجاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مقترحًا للدولة باستبدال التوك توك العشوائي، بسيارة أخرى كهربائية تعمل بثلاثة عجلات بدلاص من الميني فان، خاصة أن هذه السيارة تتوفر فيها عوامل الأمان ومغلقة تمامًا.وتابع أن هناك تكتل اقتصادي مصري، وضع خطة للتعاون مع الدولة، لاستبدال التوك توك خلال سنوات قليلة جدًا، معقبً:" ممكن خلال أقل من 5 سنوات ما نشوفش التوك توك الاسود دا مرة تانية في الشارع"ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا باستبدال التوك توك بسيارات الميني فان في الطرق العامة، وهذا القرار هام جدًا، ويرفع له القبعة، لكن لم يتم تحديد طريقة توفير بديل للتوك توك في الطرق الداخلية داخل القرى، معقبًا: "مش كل المواطنين هيقدروا يوفروا 140 الف عشان سيارة الميني فان".وأضاف أن تقدير أسعار التوك توك من قبل الدولة عند استبداله أمر سهل للغاية، فهذا الأمر ممكن من خلال اعداد لجان تقيم من البنوك الرئيسية، مثلما حدث مع استبدال التاكسي الأسود بالأبيض، خاصة أن سعر التوك معروف في السوق وفقَا للموديل.وأشار إلى أن هناك العديد من الافكار الضخمة للإستفادة من التوك توك بعد استبداله في مصر، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لتصدير التوك توك لإفريقيا، بعد اجراء عليه بعض عمليات الإحلال والتجديد، معقبًا: "التوك توك سهل جدًا نصدره لإفريقيا".وأعلنت الحكومة عن استبدال التوك توك بسيارة الميني فان 7 راكب، خاصة أنها أكثر أمانًا وسهلة في المرور داخل الشوارع الضيقة، في القرى والنجوع.ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع مع منتجي التوك، للعمل على تحويل خطوط الإنتاج لسيارت الميني فان بدلًا من التوك توك، تمهيدًا لتنفيذ خطة احلال وتجديدة التوك توك بسيارة الميني فان.