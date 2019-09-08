نجوم الفن يشاركون في احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية (صور)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
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تصوير: ولاء غنيم
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