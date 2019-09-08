حملة مكبرة لضبط "التكاتك" بحي السيدة زينب (صور)

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد قال إن التوك توك وفر وسيلة مواصلات في القرى والمناطق النائية، خلاف أنه وفر الكثير من فرص العمل، معقبًا:" فاتح بيوت كتيرة".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن العدد الرسمي للتوك توك في مصر يُقدر بـ 62 ألف، لكن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، لافتَا إلى أن الدولة لا تسعى لإلغاء التوكتوك، بقدر ما تعمل على تغيره إلى وسيلة أخرى أكثر حضارة.





ولفت إلى أن أجر العامل في التوك توك أكبر من العمل في بعض القطاعات، وهذا أدى لزيادة انتشاره بشكل كبير الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أن معظم التاكتك مجمعة داخل مصر، وليس لديها أوراق، معقبًا: "الموضوع كله على بعضه مش صح".





وتابع أن المني فان 7 راكب، وحجمها يقارب التوك توك، وتوفر العديد من المزايا لصاحبه منها: أنها ستكون مرخصًا، ولن تعرض للمصادرة على خلاف التوكتوك.





وأوضح أن مجلس الوزراء سيطلب من منتجي التوك توك، تحويل قدراتهم الانتاجية للتوك توك للمني فان المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستصادر التوك توك، وستحوله لخرده، وسيتم اعتباره، مقدمه لثمن المني فان، وسيتم تقسيط المني فان بصورة ميسرة.





ولفت إلى أن ثمن التوك توك مختلف عن ثمن المني فان، لكن فرق السعر بينهما ليس كبيرًا بالقدر الذي يحجب أصحاب التكاتك عن شرائه.





هذا وعلق النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحيفة سابقة، على قرار رئيس الوزراء الدكتور "مصطفي مدبولي" الخاص باستبدال مركبات "التوك توك" بسيارات أمنة قائلًا: "في محله"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيفيد قطاع كبيرة من الشعب المصري الذين يعملون في مجال سائقي "التوك توك"، فضلا عن تقليل معدلات حوادث الطرق.





وقال "لاشين، إن "التوك توك" وسيلة "أكل عيش" بالنسبة لسكان محافظة الشرقية وبنسبة كبير رغم أنه يوجد لديه سلبيات لا تتعدى 5%.