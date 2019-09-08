"الوزراء": موازنة 2019 تضمنت 25 مليار جنيه مشروعات تنموية بالصعيد

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أهمية المشروعات التي تفقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمحافظة المنيا، قائلًا رئيس الوزراء يولي اهتمامًا خاصًا لمحافظات الصعيد، وظهر ذلك أثناء توليه المنصب عندما زار محافظات الصعيد أولًا، ليؤكد أن الصعيد لم يعد مهملًا كما كان في العقود السابقة، بل أصبح محط اهتمام ومحط أنظار، وليس فقط بالكلام ولكن بالكم والأرقام.



وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن موازنة عام 2018/2019 تضمنت 25 مليار جنيه مشروعات تنموية بالصعيد، وأن موازنة العام الجاري تتضمن أرقامًا أكثر من ذلك، مؤكدًا أن ذلك رسالة مهمة لحجم هذا الاهتمام.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمحافظة المنيا ركزت على عدة محاور، أهمها ملف توفير فرص الأعمل للأبناء في الصعيد، وذلك خلال تفقده للمجمع الصناعي، الذي تم الانتهاء من 85% من إنشاءه.



وأكد سعد، أن ما حدث اليوم يؤكد أن ما حدث في الصعيد يؤكد أن الصعيد لها نصيب وافر من المشروعات الصناعية التي تتم في محافظات مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التي تتم في الصعيد ستوفر الكثير من فرص العمل، لافتًا إلى أن مصنعين فقط من سلسلة مصانع بمحافظة المنيا سيوفروا 7 آلاف فرصة عمل.



رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد عدد من المشروعات القومية في محافظة المنيا، وجاء ذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمنيا.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد محور كوبري سمالوط، والذي يقام على نهر النيل، ويأتي تنفيذ محور سمالوط في إطار توجيه الوزارة لإقامة 7 محاور على النيل، بتكلفة تبلغ تسعة ونصف مليار جنيه.



كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع "شارع مصر"، والذي يشمل أنشطة تجارية عديدة، وهو أحد المشروعات الصغيرة التي نفذتها المحافظة لشباب الخريجين.

