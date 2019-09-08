عمرو أديب يتوجه بالشكر لأصحاب شهادات قناة السويس.. لهذا السبب



وأوضح ربيع، أن تلك المستحقات بلغت 59 مليار جنيه، بجانب 2.3 مليار جنيه فوائد الشهادات عن اخر 3 شهور.



وقال وزير المالية محمد معيط، إن وزارة المالية ارسلت أموال شهادات قناة السويس للبنك المركزي الذي قام بتوزيعها على البنوك التى طرحت تلك الشهادات.



وتستكمل اليوم الأحد، البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس صرف مستحقات شهادات قناة السويس لأصحابها، بعدما بدأت في صرفها منذ يوم الخميس الماضي.



وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية إلى أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الذين لم يسحبوا أموالهم من البنوك عقب انتهاء مدة الشهادات.وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "أنا بشكركم.. لأنكم قولتم زي ما كان النظام المصرفي المصري محترم معانا، وأخدنا فلوسنا صح.. هنخلي فلوسنا مع البنوك المصري، ونستثمر معاه".وبدأت البنوك المصرية في صرف قيمة شهادات قناة السويس اعتبارا من 4 سبتمبر، وكان قد طرحت اربعة بنوك هما البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك قاهرة، وبنك قناة السويس، نيابة عن هيئة قناة السويس شهادات استثمار بعائد 12% ثم ارتفع إلى 15.5% ؛ لتمويل حفر قناة السويس الجديد، قام بشرائها نحو 1.1 مليون عميل بإجمالى قيمة 64 مليار جنيه مرتفعة نحو 4 مليار جنيه عن مستهدفات البنوك.كان قد أكد الخبراء المصرفيين، أن أصحاب شهادات الاستثمار سيعاودون ضخ أموالهم في شهادات استثمار جديدة كونها الأكثر أمنا، وكان الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة أكد على ارسال أموال شهادات هيئة قناة السويس إلى البنوك للبداء في توزيعها على أصحابها.