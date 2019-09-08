"الوزراء": الانتهاء من مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنيا بنسبة 85% (فيديو)



وأوضح أن الاهتمام بملف التعليم والصحة حاضر في جولات رئيس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس الوراء تابع ملف التعليم من خلال التقارير وليس بزيارة ميدانية للمدارس لعدم بدء العام الدراسي.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قد تفقد مشروع "شارع مصر"، وهو أحد المشروعات الصغيرة التى نفذتها المحافظة لشباب الخريجين، ويشمل أنشطة تجارية عديدة.



كما تفقد رئيس الوزراء، مجمع الصناعات بمحافظة المنيا وافتتح مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، فضلًا عن تفقده أعمال تنفيذ محور سمالوط، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مرورًا بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جاري العمل على تنفيذ الأعمال بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية، بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه بنسبة 85%، ويضم 86 مصنعًا صغيرًا.وأضاف سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن المصانع توفر فرص عمل في واحدة من أهم محافظات الصعيد، بما يعكس اهتمام الدولة بمحافظة الصعيد الذي لم يعد مهملًا كما كان في العقود الماضية، مؤكدا أن الصعيد أصبح محل أنظار واهتمام الحكومة.وأشار إلى أن ميزانية 2018 -2019 الموجهة للصعيد تبلغ 25 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق، أما ميزانية العام الحالي تحوي زيادة في المشروعات عن العام السابق، وزيادة قيمة المخصصات لتنمية الصعيدونوه إلى أن مشاريع المحاور المنفذة على النيل بالصعيد التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن انتهاءها منتصف 2020، توفر الفرصة للانتقال السلس واليسير بين ضفتي النهر.ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحاور تسهم في حركة نقل السلع والبضائع والأفراد، وإقامة مجتمعات عمرانية، لافتًا إلى أن ما يميز محافظة المنيا وجود ثلاث مدن جديدة؛ مدينة المنيا الجديدة، ومدينة بني مزار الجديدة، ومدينة ملوي الجديدة.