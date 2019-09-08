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اسعار الذهب اليوم الأحد8-9-2019 .. بعد خسارتة 12 جنيه في الجرام

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
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اسعار الذهب اليوم الأحد8-9-2019 .. بعد خسارتة 12 جنيه في الجرام
مشغولات ذهبية بأحد المحلات
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اسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب اليوم، الأحد 8-9-2019،  في بداية تعاملات استقراُربعد تراجعات شهدتها على مدار لأسبوع الماضي بلغت نحو 17 جنيه للجرام.

 

 جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل اسعار الذهب اليوم  نحو 595 جنيه للجرام لـ" عيار 18" ، وسجل سعر "عيار 21 " 695 جنيه للجرام مقابل 700 جنيه سابقًا، وتراجع سعر "عيار 24 "  إلى  795 جنيه. للجرام.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية  :            

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

800 إلى 795

عيار 22 

731 إلى 730

عيار 21

700 إلى 695

عيار 18

600إلى 595

عيار 14

465 إلى 460

عيار 12

399 إلى 495

الاونصة

24.809 إلى 24.795

الجنيه الذهب

5,809 إلى 5,600

الكيلو

797.714 إلى 800.000

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                      

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 سبتمبر

800 جنيه

700 جنيه

600 جنيه

476 جنيه

400 جنيه

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.65

610.82

475.08

407.21

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

708.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.72

606.81

472.29

404.60

29 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

28 أغسطس

819.68

717.24

614.77

478.15

409.84

27 أغسطس

821.38

718.72

616.04

479.14

406.53

26 أغسطس

812.29

710.77

609.22

473.84

406.14

 


أسباب تراجع أسعار الذهب الأسبوع الماضي:

وقال صاحب محل ذهب بالدقي؛ لـ"الفجر"،إن أسعار الذهب شهدت انخفاضات قوية خلال هذا الأسبوع بقيمة 17 جنيه في الجرام والسبب تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض أسعار الأوقية عالميًا.

 

ويتحكم في أسعار الذهب محليًا سعر الذهب في البورصات العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه.

 

وكانت أسعار الدولار سجلت خسائر بقيمة 6 قروش أمام الجنيه في تداولات الاسبوع الماضي، كما هبط سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليصل إلى سعر 1507 دولار للأوقية.

 

توقعات أسعار الذهب :

وتوقع عدد من المتعاملون في الذهب ان يواصل أستقرارة اليوم الأحدمع وقف التداول علية بالبورصات العالمية.

 

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