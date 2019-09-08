اسعار الذهب اليوم الأحد8-9-2019 .. بعد خسارتة 12 جنيه في الجرام

اسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب اليوم، الأحد 8-9-2019، في بداية تعاملات استقراُربعد تراجعات شهدتها على مدار لأسبوع الماضي بلغت نحو 17 جنيه للجرام.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل اسعار الذهب اليوم نحو 595 جنيه للجرام لـ" عيار 18" ، وسجل سعر "عيار 21 " 695 جنيه للجرام مقابل 700 جنيه سابقًا، وتراجع سعر "عيار 24 " إلى 795 جنيه. للجرام.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 800 إلى 795 عيار 22 731 إلى 730 عيار 21 700 إلى 695 عيار 18 600إلى 595 عيار 14 465 إلى 460 عيار 12 399 إلى 495 الاونصة 24.809 إلى 24.795 الجنيه الذهب 5,809 إلى 5,600 الكيلو 797.714 إلى 800.000

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 سبتمبر 800 جنيه 700 جنيه 600 جنيه 476 جنيه 400 جنيه 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.65 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 708.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.72 606.81 472.29 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 406.53 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14



أسباب تراجع أسعار الذهب الأسبوع الماضي:

وقال صاحب محل ذهب بالدقي؛ لـ"الفجر"،إن أسعار الذهب شهدت انخفاضات قوية خلال هذا الأسبوع بقيمة 17 جنيه في الجرام والسبب تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض أسعار الأوقية عالميًا.

ويتحكم في أسعار الذهب محليًا سعر الذهب في البورصات العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وكانت أسعار الدولار سجلت خسائر بقيمة 6 قروش أمام الجنيه في تداولات الاسبوع الماضي، كما هبط سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليصل إلى سعر 1507 دولار للأوقية.

توقعات أسعار الذهب :

وتوقع عدد من المتعاملون في الذهب ان يواصل أستقرارة اليوم الأحدمع وقف التداول علية بالبورصات العالمية.