الاعتداء على النساء مرفوض.. صحفي سعودي يكشف تفاصيل مشاجرة بين موظفة ونزيل في فندق

وهناك روايات كثيرة عن سبب اعتداء النزيل على الفتاة السعودية، ومن المقرر أن تضح الأسباب الحقيقة للواقعة الأيام المقبلة.



وتابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.



كشف عبدالله الهتيلة، مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، تفاصيل المشاجرة العنيفة بين موظفة استقبال ونزيل بأحد فنادق السعودية، موضحًا أنهم يتابعون مع الجهات المسئولة مثل مكتب العمل، ووزارة السياحة، والداخلية.وأشار الهتيلة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن كل الجهات المسئولة لن تقبل بمثل هذا التصرف، مؤكدًا أن المجتمع السعودي يستنكر االاعتدااء على المرأة أيا كانت الملابسات.وأكد أن المرأة في المملكة تحظى باهتمام من قبل القيادة السعودية، وتشغل مناصب قيادية، ومن ثم فليس مقبولا أن يتم الاعتداء على المرأة بهذا الشكل الشنيع الذي ظهر في الفيديو، منوهًا بأن ملابسات الواقعة ستظهر خلال تحقيقات النيابة، ولكن في كل الحالات الدولة تستنكر الواقعة.وأوضح أن الفتاة تؤكد أنها مظلومة وتم الاعتداء عليها دون وجه حق، حيث تقول أن النزيل طلب منها أن يراافقها غلى إحدى الغرف ليطلع على مستوى النظافة، وطلبت منه أن ينتظر لتوفر له شخص يتوجه معه، ولكنه لم ينتظر واعتدي عليها.وتم تداول موقع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة بين فتاة سعودية، ونزيل بأحد الفنادق، حيث اعتدى النزيل بالضرب على الفتاة السعودية،