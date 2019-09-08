سقوط عصابة الإتجار في المواد المخدرة والسلاح بقليوب





وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم واستيلائهم علي مركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم،تحرر عن ذلك المحضر رقم 4461 لسنة 2019 إداري المركز وتولت النيابة التحقيق.



وضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، الجمعة، 15 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 أشخاص يروجون للمخدرات والأقراص المخدرة، و3 مسجلين خطر يدعون "شرشر وبوشة والصعيدي"، حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



كانت أجهزة الأمن قد شنت حملة أمنية وانضباطية وتفتيشية مكبرة، بمشاركة قيادات المديرية نظامية وبحثية مدعومين بمجموعات قتالية وآليات مدرعة من إدارة قوات الأمن بمشاركة البحث الجنائي والمرور بنطاق المديرية على بعض البؤر الإجرامية لترويج وحيازة المخدرات.



وأسفرت حملة في الخصوص عن ضبط محمد ن ن وشهرته "بوشة" عاطل وبحوزته 350 جرام من الإستروكس، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.



وفي شبرا تمكن رجال مباحث شبرا ثان من ضبط "محمد ح ع" وشهرته "محمد الصعيدي" عاطل وبحوزته 500 جرام من الحشيش ومبلغ مالي 600 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط "محمد ح ه"، وشهرته" شرشر" عاطل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش محلي وطلقتين من ذات العيار و500 جرام من الهيروين المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.



واصيب عامل دليفري وكهربائي بإصابات بالغه نتيجة تعدي عامل عليهما بسلاح أبيض " كتر" عندما عاتباه علي معاكسة شقيقة احد المجني عليهما في الشارع بالعبور،وجري نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابان بناحية الحى التاسع دائرة القسم،وإنتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بالفحص تبين حدوثها بين كل من "طـــــرف أول "محمد ق ف عامل دليفرى مصاب بجروح قطعية بالوجه وتم نقله لمستشفى الدمرداش وحجزة لتلقى العلاج اللازم واحمد م ع كهربائي مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وأخر قطعي بالمعدة وجرح قطعي نافذ بالرقبة وقطع بعضلات ووريد الرقبة وجري نقله لمستشفى عين شمس التخصصي وحجزة لتلقى العلاج اللازم.



وطــــــرف ثان محمد س عامل وذلك لقيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الثانى من الطرف الاول أثناء سيرها بالطريق وحال قيام افراد الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الطرف الأول بسلاح أبيض ( كتر ) محدثًا ما بهما من إصابات وفر هاربًا.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ( كتر)، وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11088 جنح قسم العبور لسنة 2019.



ألقت مباحث مركز شرطة قليوب، القبض علي تشكيل عصابي بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث مركز شرطة قليوب أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "ح.ل"31 سنة، عاطل،السابق إتهامه في عدد 6 قضايا " مخدرات "، و"م.و"23 سنة، عاطل، و"أ ش"25 سنة، والسابق اتهامة في 16 قضية"مخدرات وسرقة وسلاح" وجمعيهم مقيمين منطي بدائرة المركز، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.وتم العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبتقنين الإجراءات باستهدافهم بمعرفة النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب،أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع - 2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 72 جرامًا، ومبلغ مالي 350 جنيهًا - 3 هواتف محمولة - 2 سلاح أبيض "مطواه"، حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية بالكشف عليها برقمي " شاسية 73657 – موتور 9435 " تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28288 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة بلاغ المدعو "قاسم ب ق" والمقيم دائرة المركز.