عاجل.. أول رد من نقابة المهن الموسيقية على فيديو حكيم الساخر

أعلنت نقابه المهن الموسيقية، استنكارها مما فعله المطرب الشعبي حكيم.





جاء ذلك فى بيان صحفي، صادر من النقابة بعد طرح حكيم فيديو ساخر، أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادث سيارة.









وكان حكيم، أيضا قد أعلن فى ساعه مبكرة من صباح اليوم أنه لم يتعرض لحادث وان سيارة كانت تسير بجانبه هى التي اصطدمت وانقلبت، وأنه قام بتصويرها واختلط الأمر على الناس أنه من عمل الحادث.













كما نشر أيضا على لسان حكيم، في صحف منها صحيفة "المصرى اليوم" المقربة من حكيم.









وأعلن طارق مرتضى المستشار الاعلامي لنقابه الموسيقيين، أن النقابه تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجه إعلامية، ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائطـ، ومتناسيا أن نقابه الموسيقيين، نقيب ومجلس إداره تحركت بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير لأنه يعد أحد نجوم الأغنيه المصرية.









حكيم ينشر فيديو ويكشف الحقيقة وكان حكيم، نشر فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر فى الفيديو وهو فى المستشفى، وأوضح فيه تعرضه لحادث سير بالسيارة، أنه بخير، لكن السائق هو الذى تعرض للإصابات، وطالب من جمهوره الدعاء له ".



وعلق قائلا عليه :" قدر الله وماشاء فعل،الحمد لله على كل حال، ماكنتش أعرف انكم بتحبونى كده، وانا كمان بحبكم أوى والله، الحمد لله ". وقدم الفنان حكيم فى يونيو الماضي أغنية"متجمعين"وذلك فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية".

وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بها، والاغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، التابعة لمجموعة "إعلام المصريين"، التى يرأسها المنتج تامر مرسي.



ومن الجدير بالذكر أن حكيم أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى فندق “توليب”، بحضور عدد كبير من جمهوره، ويعد هذا الحفل هو الأول بفندق توليب الساحل الشمالي.

تحضيرات حكيم للألبوم الجديد ويواصل حكيم التحضير لألبومه الغنائى الجديد، ومن المقرر طرحه نهاية العام الجارى، وقد صرح فى فبراير الماضى لجمهوره بتقديم ألبوم غنائى مختلف ينال إعجابهم، حيث قام بمخاطبة جمهوره من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: "أنا بجهز دلوقتي للألبوم الجديد.. بس بجد هياخد وقت كتير مش عايز أستعجل علشان أنا عامل فيه شوية مواويل عنب، بتحبوا المواويل؟".



مشاركة حكيم فى حفل الأكاديمية البحرية يشار أن حكيم شارك مؤخرًا فى حفل الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية مع ساندى ورامى صبرى.



لمحات من حياته الشخصية اسمه الحقيقي عبد الحكيم عبد الصمد كامل ولد فى محافظة المنيا، بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة فاكتسب شهرة في بلدته، جاء إلى القاهرة وهو فى الثانوية العامة للبحث عن فرصة للغناء، قام بالغناء في الملاهي الليلية والأفراح، حاول والده إبعاده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته لكنه لم يستجب له،وفي عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعري والذي قدمه إلى صاحب شركة سونار والتي أصدرت له أول البوم غنائي باسم (نظرة) وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.













