شعبة الأحذية بالغرفة التجارية: 50% نسبة التخفيضات في معرض "أهلا مدارس"



ولفت إلى أن المنتج الموجود في معرض "أهلًا مدراس" مصري %، وهذا يأتي في اطار تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفًا أن هناك أكثر من 200 عارض مشارك في المعرض هذا العام، ما أدى لتنوعه.



وأوضح أن المعرض به أدوات مدرسية وأحذية وملابس وأدوت غذائية، معقبًا: "به كل ما يتعلق بأدوات المدرسية"، لافتَا إلى أن الأحذية كانت مخفضة بشكل كبير، وبعض الشركات صاحبة الأسماء الكبيرة خفضت منتجاتها بنسبة 50%.



ولفت إلى أن الغرفة قامت بدور كبير هذا العام في أعداد معرض "أهلًا مدارس"، وهذا يأتي في اطار القيام بدروها المجتمعي.



ويقدم برنامج "كل يوم" على فضائية "on e" كلًا من الاعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية خلود زهران، بصورة يومية عدا يوم الجمعة، ويتناول البرنامج أهم الأحداث المحلية والعالمية، ويذاع من الساعة حتى الحادية عشر مساءً.



وتعاقدت "ON E" مع العديد من الاعلاميين والفنانين، لتقديم برامج مختلفة ومتنوعة على شاشتها، في اطار سعيها ا لاحتلال الصدارة الاعلامية في السوق المصري، منهم على سبيل المثال أمير كرارة وشريف منير وأسما شريف منير، وجورج قرداحى، وعلاء الشربينى، ووائل الإبراشى وخلود زهران.



قال عماد رشاد نائب، رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، إن تعاون وزارة التموين مع الغرفة التجارية في اعداد معرض "أهلًا مدراس" أدى لتحقيق نجاح واقبال جماهيري كبير على المعرض هذا العام.وتابع رشا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن القائمين على المعرض قاموا باعداد سيارات متنقلة تحمل اسم "أهلًا مدارس"، للوصول إلى كل ميدان ومنطقة وكل أسرة مصرية لا تستطيع الذهاب إلى معرض "أهلًا مدارس" المنعقد في أرض المعارض بمدينة نصر.وأضاف أن الاقبال على السيارات المتنقلة لاقى أقبالًا شديدًا، وحدث تزاحم كبير جدًا على السيارات، ورغم ذلك كانت هناك سهولة في توفير احتياجات المواطن من الأدوات المدرسية، مضيفًا أن هناك الكثير من الشركات تدعم المبادرة بصورة كبيرة.