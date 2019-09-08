"محور المحمودية" و"مترو الإسكندرية".. عودة الروح إلى مدينة عروس البحر (صور)



البداية

في مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد في محافظة الإسكندرية، جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محور المحمودية بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، في ظل ما عانته المحافظة من أزمات مرورية خانقة، ليكون محور ثالث بعد طريق الكورنيش وشارع أبوقير.



450 معدة لإنجاز مشروع محور المحمودية

وقد بدأ تنفيذ المشروع الفعلي باستخدام 450 معدة لإنجاز هذا المشروع القومي، الذي سيضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ليسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.



المشروع يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكنية

يبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول"، فضلا عن توفير 40 ألف فرصة عمل "مباشرة وغير مباشرة".



تفاصيل المشروع

يبلغ طول محور المحمودية 23 كم وينقسم إلى 3 قطاعات يتخللها كبارى لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كبارى، كما يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق والتى تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.



تم تنفيذ أعمال التطهير والردم بالقطاع بطول 7 كم تقريبا، كما تم إعادة تشكيل القطاع المائي بطول 1.5 كم بدءا من مأخذ ترعة مياه الشرب، وتم عمل أساسات 5 كبارى بتصنيع الهكيل المعدنى لها لعبور السيارات، وكذلك إزالة التعديات من جانب المحور بالقطاع الاوسط والتجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير بطول 4 كم.



وسيضم المشروع أول منطقة خدمية تضم مركز رياضى وملعب كرة وحمام سباحة ومجمع للخدمات فى القطاع الاوسط والغربى، وسيربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، منا سيعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، فضلًا عن رفع كافة مظاهر التلوث، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.



ويجرى تنفيذ المحور الجديد على ٥ مراحل بطول ٢١.١ كيلو متر، تتضمن تغطية المجرى المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، مع مراعاة تأمين محطات مياه الشرب التي تعتمد على الترعة، كما سيتضمن إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحى، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.



مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو أنفاق

في شهر أغسطس الماضي، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، بدء تنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى خط مترو “قطار مكهرب”، بدلا من قطار ضواحي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية للمشروع، وخلال شهرين سيتم توقيع العقود لوضع حجر الأساس للبدء في إنشائه.



محافظ الإسكندرية قال إن مشروع مترو الإسكندرية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي كان حلم لأهالي المدينة على مدار مايقرب من 50 عام، حيث تقوم فكرته على تحويل قطار أبو قير إلى خط مترو أنفاق يربط مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة تمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غربا، مما يعتبر شريان جديد لتخفيف الزحام المروري في شوارع المحافظة.



مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى من المشروع تبدأ من محطة أبو قير وحتى محطة مصر بطول 22 كم، وعددها 18 محطة (13 منها سطحي و5 علوي)، وهو نفس خط قطار أبو قير الموجود حاليا، وهي: “أبو قير، طوسون، المعمورة، الصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، محطة مصر”، بالإضافة لورشة عمرة القطارات، وستبلغ سرعة القطارات 80 كمساعة.



وفي المرحلة الثانية سيتم خلال المشروع استحداث خط جديد للمترو يمتد من محطة المكس بطول 8 كم وعدد 6 محطات نقية.



أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها استحداث خط آخر يبدأ من المكس وحتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية، ويضم 9 محطات (3 نفقية و6 علوية).



تكلفة المشروع

التكلفة التقديرية للمشروع، حسب المحافظ، تصل إلى 1.5 مليار دولار، وستقوم بتنفيذه شركة “إفيك” الصينية، من المقرر أن يستوعب المشروع نحو 20 مليون راكب سنويًا، في رحلة تقطع عروس المتوسط طوليا وتصل شرق المحافظة بغربها.

"عروس البحر المتوسط تستعيد عافيتها من جديد"، هكذا هو لسان حال مواطني محافظة الإسكندرية، بعدما أصبحت لمدينتهم النصيب الأكبر من المشاريع العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسيما مشروع بشائر الخير بمراحله الثلاثة حتى الان، ومشروع محور المحمودية الذي يعد شريان امل للأهالي، ومؤخرًا مشروع تحويل قطار أبوقير إلى مترو، ومن المنتظر أن يضع محافظ الإسكندرية حجر الأساس لهذا المشروع خلال الأيام المقبلة.