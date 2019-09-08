اسعار الدولار اليوم الأحد 8-9-2019 بالبنوك.. وسط توقعات بخسائر جديدة للعملة الخضراء

اسعارالدولاراليوم :

سجلت اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه، في بداية التعاملات، اليوم الأحد8-9-2019، استقراًر بمعظم البنوك بعد تراجعات الكبيرة التى شهدها الدولار أمام الجنيه الأسبوع الماضي، وسط توقعات أن يحقق الجنيه مزيد من المكاسب هذا الاسبوع.

وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

اسعار الدولاراليوم بالبنوك اليوم الأحد 8-9-2019:

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.423 16.54 اسعار الدولار في بنك مصر 16.45 16.55 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.42 16.52 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.53 16.63 اسعار الدولار في بنك عودة 16.44 16.54

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه :

وأرجع عدد كبير من الخبراء تراجع اسعار الدولار اليوم أمام الجنيه إلى تحسن أداء الاقتصاد، مواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار.

توقعات سعر الدولار :

وتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن تشهد أسعار الدولار تحركات بين نطاق 16 إلى 17 جنيه حتى 2020.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون، أن خفض أسعار الفائدة لى الجنيه لن يؤثر على جاذبية المستثمرون الأجانب نحو السندات المصرية.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع1.5% على الايداع والاقتراض.

أسعار الدولار في موزانة 2019 -2020 :

وتستهدف وزارة المالية بنهاية العالم الجاري سعر صرف للدولار بقيمة 17.46 جنيه، وتحقيق معدلات نمو 6%.

أسعار الدولار اليوم العالمية:

وحقق الدولار على المستوي العالمي ااستقرار في مواجهة العملات المناظرة من بيانات اقتصادية أمريكية مما أوقف عمليات بيع للعملة الأمريكية جرت في الآونة الأخيرة بينما عززت البيانات أيضا عملات آسيوية في الوقت الذي خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية في الآونة ألأخيرة تجاه الاقتصاد العالمي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، تغيرا يذكر عند 98.387. واستقر اليورو عند 1.1040 دولار .